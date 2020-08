Vidéo : Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusieurs mètres de hauteurs (Taïwan) Posté par carpet_bombing

A Taïwan, une fillette de 3 ans est emportée dans les airs par un cerf-volant









Vidéo (1mn4s) : Une fillette emportée par un cerf-volant (Taïwan)





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3237 Karma: 7983 En ligne ! Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 0 The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.

C'est bizarre, il me manque la fin

@LeFreund Pareil, 15 sec de vidéo avec surement un chimpanzé qui, à priori s'est fait marcher sur la boule droite ! Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 22 Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 1 Si elle veut voyager qu'elle prenne l'avion ou le bateau comme tout le monde. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 819 Karma: 1149 Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 0 Je sais pas comment on dit vers l'infini et au delà en Taiwanais mais ça ressemble furieusement à un cri de singe ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3594 Karma: 14776 En ligne ! Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 3 J'en ai parlé direct à une amie qui habite à Hsinchu. Elle n'y était pas mais j'ai l'impression que tout le monde est au courant.



Il sont persuadés que la gamine sera traumatisée, mais elle va bien.



D'ailleurs elle m'a envoyé une vidéo de la récupération de la gamine. Si je trouve où l'héberger viteuf je vous la poste.



Edit: voilà l'atterrissage :





Kite girl being retrieved kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1762 Karma: 2920 Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 0 la terre ferme en toute sécurité

Nan, vu la hauteur... J'aurais pas dit cela.

@Barbatos : Parfait ! C'est exactement ce qu'ils nous manquait.

Elle c'est bien accrochée la petite ! Bravo !



Nan, vu la hauteur... J'aurais pas dit cela.



@Barbatos : Parfait ! C'est exactement ce qu'ils nous manquait.



@Barbatos : Parfait ! C'est exactement ce qu'ils nous manquait.Elle c'est bien accrochée la petite ! Bravo ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3793 Karma: 5744 En ligne ! Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 0 Kite People. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 819 Karma: 1149 Re: Un cerf-volant emporte une fillette de 3 ans à plusie... 0 @Barbatos

Oh putain ... Je sais pas si elle avait conscience qu'elle devait s'accrocher où si elle était accrochée mais bravo à elle !!!

J'aime bien les montagnes russes et tout ça, mais là c'est violent quand même.



Oh putain ... Je sais pas si elle avait conscience qu'elle devait s'accrocher où si elle était accrochée mais bravo à elle !!!



J'aime bien les montagnes russes et tout ça, mais là c'est violent quand même.