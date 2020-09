Vidéo : Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en train de voler un chariot élévateur Posté par Koreus

Drôle de scène filmée par une caméra de vidéo surveillance, où on peut voir les Télétubbies s'emparer d'un chariot élévateur



Vidéo (19s) : Les Teletubbies volent un chariot élévateur





Sur le même sujet :

Vidéo : Régis fait une marche arrière avec son chariot élévateur Vidéo : Femme vs Chariot élévateur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 394 Karma: 913 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 3 Eeet j'ai envie d'écouter Coconut song maintenant.





dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1478 Karma: 6171 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 4 Wow, tactique de fou pour commettre un vol n'empêche.



Arriver déguisé et faire les zinzins devant la caméra, comme ça si on se fait chopper, il suffit de dire que c'était clairement juste une blague. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 594 Karma: 954 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 1 Génial la mise en scène TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3904 Karma: 2501 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 1



Zeubi - "Un gros gros trip de ouf ! " Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 307 Karma: 816 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 1 La vache, si c'est pas un fake alors c'est du génie pur. Imaginez la scène lorsque le propriétaire du chariot montre les images de vidéo surveillance aux agents de police.

AGENT A - Vous vous foutez de notre gueule monsieur?!

AGENT B - Outrage aux forces de l'ordre, fausse déclaration de vol...ça va vous coûter cher tout ça...Ô.o Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 25 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 1 Ça serait jamais arrivé avec boumbo ou les barbapapas. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2553 Karma: 4415 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0 RAS gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 197 Karma: 230 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0 J'adore !!



J'aimerais juste bien l'aide d'un captain afin de savoir si c'est fake ou pas. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 241 Karma: 664 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0 J’ai toujours dit à mes nièces que les Teletubbies, c’était des gros batards sous coke ! DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3740 Karma: 797 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 4



Si on regarde le timecode tout en haut à gauche, on remarque que l'intégralité de la vidéo est censé se dérouler en une seule fois.



Sauf que :

- Entre le moment ou bleu et vert sortent de l'écran et reviennent avec le véhicule, il ne se passe que 12 secondes... un peu rapide pour mettre en marche un véhicule surtout sans la clé

- Quand il font la ronde autour du véhicule, un fondu est réalisé. Pourtant, le timecode continue normalement. Aussi drôle la vidéo soit-elle, ça me parait un peu faux tout ça.Si on regarde le timecode tout en haut à gauche, on remarque que l'intégralité de la vidéo est censé se dérouler en une seule fois.Sauf que :- Entre le moment ou bleu et vert sortent de l'écran et reviennent avec le véhicule, il ne se passe que 12 secondes... un peu rapide pour mettre en marche un véhicule surtout sans la clé- Quand il font la ronde autour du véhicule, un fondu est réalisé. Pourtant, le timecode continue normalement. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2320 Karma: 5104 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 1 si c'est pas un fake ( sympa d'ailleurs ) , il ne doit pas y avoir bcp de gens qui achètent un déguisement de teletubbies ... ça devrait pas être trop compliqué de les retrouver ... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1763 Karma: 2924 En ligne ! Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0

@dtclulu

il ne doit pas y avoir bcp de gens qui achètent un déguisement de teletubbies ... ça devrait pas être trop compliqué de les retrouver ...



Moui... Et Internet n'existe pas. Citation :Moui... Et Internet n'existe pas. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2320 Karma: 5104 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0 @kpouer t'as acheté celui de quel couleur ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3801 Karma: 5759 Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0 Pu**** la sécurité !!! Mais ils se rendent compte du danger d un chariot élévateur? Non bien sur, sinon ols porteraient des chaussures de securite normes afnor 45001. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 729 Karma: 2235 En ligne ! Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... Re: Une caméra de surveillance filme les Télétubbies en t... 0 C'est bien joli tout ça, mais ça ne répond pas à LA question: Tinky Winky est-il gay? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.