Vidéo : Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant avec une bouteille Posté par Surzurois

Un homme fait un tour de magie en faisant disparaitre une bouteille enroulée dans une feuille d'essuie-tout, j'ai beau chercher, j'ai pas vu le truc, impressionnant



Vidéo (22s) : Tour de magie avec une bouteille





Vidéo : Une petite fille réalise un tour de magie Vidéo : Quelques tours de magie expliqués Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1797 Karma: 2832 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 0 La blague est un peu pauvre. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2321 Karma: 5105 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 0 un tour de magie pour teletubbies.

manquerait plus qu'ils volent des chariots elevateurs. Linkinel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 2 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 4 Alors la!! Ça fait plusieurs fois que je regarde et je ne trouve toujours pas l’astuce.

Attendez je revérifie. docteurweb Je suis accro Inscrit le: 1/1/2005 Envois: 1090 Karma: 403 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 1 C'est parce qu'il a un faux pouce ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 242 Karma: 663 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 0 Quand il arrête la drogue, ça se voit direct sur son visage, Charlie Sheen ! -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1870 Karma: 473 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 1 Non c'est pas vrai je me suis pas fait avoir !!! ................... >_< CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14347 Karma: 17666 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 3 Vous navigateur est trop vieux Laskar Je m'installe Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 419 Karma: 507 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 0 Ah le saligaud il m'a bien eu !!



J'étais concentré sur la charmante demoiselle à l'arrière et je n'ai même pas vu la bouteille tombé. En plus c'est indiqué dans le spoiler que Steven n'était pas du tout un magicien mais un HUMORISTE !! quel retournement de situation j'en suis encore chamboulé Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 308 Karma: 816 Re: Le magicien Steven Kazàn fait un tour impressionnant ... 0 wtf, comment il a fait???