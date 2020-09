Vidéo : Un phoque nage dans une partie circulaire Posté par Skwatek

Un phoque nage dans une partie circulaire hors de son bassin.





Vidéo (16s) : Un phoque dans une partie circulaire





ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 822 Karma: 1153 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 Je me pose surtout la question de comment l'eau reste dans le cercle et comment ils font pour qu'il n'y aucune bulle d'air ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3250 Karma: 7988 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 En même temps il n'a visiblement nulle part d'autre où aller vu comme le bassin à l'air petit ¯\_(ツ)_/¯ Pauvre bête! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 244 Karma: 664 En ligne ! Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 Class' le nouveau Dyson ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 731 Karma: 2237 En ligne ! Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 2 @ThomGamer hum... c'est de la physique simple. Comme si tu mettais un verre dans ton bain et que tu le ressortais lentement en le tenant à l'envers. Tant qu'il n'est pas totalement hors de l'eau, le verre reste rempli.



EDIT: ou alors, tu prends un aspirateur



Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 463 Karma: 1515 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 ThomGamer Tu peux essayer chez toi Tu prends une bassine que tu remplis d'eau, un verre que tu immerges à l'endroit pour que l'eau rentre totalement dedans. Puis tu retournes le verre dans l'eau afin que le cul du verre soit vers le haut et tu le remontes progressivement hors de l'eau. Tu constateras que le verre ne se vide pas.

C'est exactement le même phénomène ^^

Edit: Arg, je me suis fait doubler par mon VDD @zoneh:p

C'est exactement le même phénomène ^^

Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3808 Karma: 5766 En ligne ! Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 1 Le hamster n est donc plus la seule bstiole a courir bêtement dans un cercle. L humanité a encore progressé aujourd'hui. NineNinety Je m'installe Inscrit le: 17/4/2012 Envois: 318 Karma: 285 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 @ThomGamer Pour que l'eau s'évacue, il faudrait qu'elle soit remplacer par de l'air... En l'occurence il n'y a aucune rentrée d'air.

Pour la remplir... bonne question... Une pompe a vide? Ou alors la structure était immergé complêtement et ensuite redressée? thelojo Je m'installe Inscrit le: 8/9/2006 Envois: 251 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 1 Je suis le seul à me demander pourquoi ils ont un Phoque dans leur jardin ? bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 365 Karma: 409 En ligne ! Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 ThomGamer Contrairement à dans l'espace, sur terre on est dans un système sous pression. Si je ne me trompe pas c'est 1kg par centimètre carré environ. Donc pour que l'eau se barre, il faudrait qu'elle soit remplacée par quelque chose d'autre qui appliquera une pression (force de surface unitaire) équivalente au niveau de la surface du volume d'eau que tu veux enlever... tu pourrais faire ça avec un champ electromagnétique très très très puissant, mais le plus simple c'est d'utiliser de la matière, genre de l'air. Sauf que l'air y a pas accès là.

fun fact: L'air pèse plus d'un kg par mètre cube, et tu as 10km d'air au dessus de toi

Pour la remplir... bonne question... Une pompe a vide? Ou alors la structure était immergé complêtement et ensuite redressée? thelojo Je m'installe Inscrit le: 8/9/2006 Envois: 251 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 1 Je suis le seul à me demander pourquoi ils ont un Phoque dans leur jardin ? bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 365 Karma: 409 En ligne ! Re: Un phoque nage dans une partie circulaire Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 ThomGamer Contrairement à dans l'espace, sur terre on est dans un système sous pression. Si je ne me trompe pas c'est 1kg par centimètre carré environ. Donc pour que l'eau se barre, il faudrait qu'elle soit remplacée par quelque chose d'autre qui appliquera une pression (force de surface unitaire) équivalente au niveau de la surface du volume d'eau que tu veux enlever... tu pourrais faire ça avec un champ electromagnétique très très très puissant, mais le plus simple c'est d'utiliser de la matière, genre de l'air. Sauf que l'air y a pas accès là.



bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 365 Karma: 409 En ligne ! Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 @NineNinety J'ai toujours trouvé ça marrant d'appeler ça une pompe à vide, alors que c'est juste une pompe à air.. ^^

à ce compte là si je pompe de l'eau d'un lac pour la remplacer par de l'air je devrais l'appeler pompe à air ?? XD Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 45 Karma: 114 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 Triste... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1765 Karma: 2926 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0

@LeFreund

En même temps il n'a visiblement nulle part d'autre où aller vu comme le bassin à l'air petit ¯\_(ツ)_/¯ Pauvre bête!

C'est clair ! On a l'impression que le gars a mis cela dans on jardin.

L'arrière plan fait penser à un quartier résidentiel.

What Da Phoque !

à ce compte là si je pompe de l'eau d'un lac pour la remplacer par de l'air je devrais l'appeler pompe à air ?? XD Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 45 Karma: 114 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0 Triste... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1765 Karma: 2926 Re: Un phoque nage dans une partie circulaire Re: Un phoque nage dans une partie circulaire 0

@LeFreund

En même temps il n'a visiblement nulle part d'autre où aller vu comme le bassin à l'air petit ¯\_(ツ)_/¯ Pauvre bête!



C'est clair ! On a l'impression que le gars a mis cela dans on jardin.



L'arrière plan fait penser à un quartier résidentiel.



Haut