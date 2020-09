Vidéo : La différence entre une bonne et une mauvaise théière chinoise Posté par Avaruus

L''écoulement de l'eau selon la qualité d'une théière chinoise.



Vidéo (58s) : Bonne et mauvaise théière chinoise





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 734 Karma: 2253 En ligne ! Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 0 CMB... dégouté _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 123 Karma: 541 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 3 C'est un peu comme les mecs à l'urinoire finalement. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 400 Karma: 2611 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 3 Mon astuce : arrête de foutre ta théière 2 mètres au dessus de ta tasse. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12069 Karma: 4242 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 2 La différence entre écoulement laminaire et écoulement turbulent…



(Néanmoins je me vois mal aller choisir ma théière de cette façon.) Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3602 Karma: 14814 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 2 @Mopimoi Lorsque j'étais au Maroc, je me demandais pourquoi les gars faisaient couler le thé comme ça bien au dessus des verres (ils utilisent des verres au Maroc, pas des tasses), à part pour se la péter.



Il se trouve que ça a une utilité : verser le thé comme ça, ça l'aère, et ça permet notamment de faire varier un peu le goût, d'un verre à l'autre, histoire de ne pas toujours boire le même thé qui a le même goût. apsylon Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2016 Envois: 53 Karma: 192 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 2



C'est la recherche de l'écoulement parfait de l'eau, un écoulement laminaire pour les puristes.
Vidéo sur ce sujet déjà passée : https://www.koreus.com/video/ecoulement-laminaire-parfait.html Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 173 Karma: 723 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 1 ça me rappelle d'ailleurs cette vidéo :



Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 47 Karma: 182 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 3 Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 420 Karma: 766 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 1 dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2322 Karma: 5108 Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 0 je viens d'apprendre que j'étais une mauvaise théière ... Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 110 Karma: 82 En ligne ! Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... Re: La différence entre une bonne et une mauvaise théière... 0 @Ekozz,



Je ne sais pas si je veux donner une vue à cet homme.