Vidéo : Une femme passe un entretien d'embauche dans une publicité japonaise Posté par Avaruus

Alors qu'une femme prend le bus pour aller passer un entretien d'embauche, elle laisse son siège à un vieux monsieur, sans imaginer les conséquences de cette simple action.



Vidéo (2mn41s) : Pub japonaise (Entretien d'embauche)





Sur le même sujet :

Vidéo : Pub Chorus (Fibre) Vidéo : Pub Nike Can't Stop Us (Split View) Vidéo : Pub Gel douche De/Ou (Ken le Survivant) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation alka_ Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 155 Karma: 116 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 lol j'étais prêt à commenter que c'était niais au possible.. ok pas mal Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 450 Karma: 285 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 2 Le seul truc en japonais dans la pub c'est les inscriptions dans le bus mais le reste du texte et les acteurs ne parlent pas du tout japonais (c'est du chinois je suppose) donc je doute que cette pub viennent du Japon.



D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi je suis preneur. Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1137 Karma: 1430 En ligne ! Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 2 @Koreus

Ce n'est pas du japonais, mais du chinois. Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 401 Karma: 2620 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 1

@alka_

lol j'étais prêt à commenter que c'était niais au possible.. ok pas mal

Par contre j'crois qu'on peut dire que c'est Japonais au possible.



EDIT : mes VDD me signalent dans l'oreillette que ce serait peut-être Chinois. Ca reste assez WTF... Citation :Par contre j'crois qu'on peut dire que c'est Japonais au possible.EDIT : mes VDD me signalent dans l'oreillette que ce serait peut-être Chinois. Ca reste assez WTF... Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 450 Karma: 285 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 @Mopimoi Du coup non vu que c'est chinois



EDIT: J'ai répondu avant l'edit arf Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 249 Karma: 679 En ligne ! Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 Après avoir vu cette vidéo, j'ai une furieuse envie de partager une chaîne de l'espoir, avec des licornes, des papillons et des arcs en ciel, que si tu l'envoies à 50 personnes, ta vie sera merveilleuse et remplie d'allégresse ! xiexie Je viens d'arriver Inscrit le: 13/2/2005 Envois: 31 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 @Bloodyfox

effectivement c'est du mandarin (chinois), la pub est peut etre destinée au marché chinois mais tourné avec des japonais, c'est peut etre juste du doublage djbennyj Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2008 Envois: 77 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 1 @Mopimoi C'est double en chinois mais la pub doit etre japonaise (dans le bus il ya des inscriptions en japonais) Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21215 Karma: 17353 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 1



Heu là c'est du japonais par contre, avant de rouspéter sans chercher plus loin, passez par la case forum Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 490 Karma: 626 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 2



J'ai retrouvé le jeu de société à la fin de la vidéo: 人生ゲーム (Le jeu de la vie)

Voici la version originale de la vidéo, désolé je n'ai pas pu avoir de version avec sous titres.

https://www.bilibili.com/video/av27106376/ Traduction google du titre de la vidéo: Jeu de soupe hilarante japonaise anti-poulet Publicité de service public Doublage chinois "Les miracles se produisent rarement"J'ai retrouvé le jeu de société à la fin de la vidéo: 人生ゲーム (Le jeu de la vie)Voici la version originale de la vidéo, désolé je n'ai pas pu avoir de version avec sous titres. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 421 Karma: 767 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 J'ai trouvé ça drôle, frais, déjanté, décalé, avec une bonne chute.



Bref, cette vidéo pour promouvoir le saumon d'atlantique sud m'a fait sourire. LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1526 Karma: 1037 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 Je vois pas du tout le rapport avec un "jeu de société" dixit la description. Mais la pub, j'aime bcp. Trop capilotracté mais quand même fun Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 452 Karma: 706 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 Je vais peut être passé pour un con mais.. je n'ai absolument rien compris.. enfin pas la langue mais "l'histoire".. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14357 Karma: 17705 En ligne ! Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 Il y a encore plus de retournements de situation dans la version complète ici que dans celle du forum ! ouais Je m'installe Inscrit le: 26/4/2013 Envois: 303 Karma: 192 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0



Mais bon, si l'idée c'est qu'elle est embauchée parce qu'elle a aidé un petit vieux dans le bus, ils auraient dû faire l'inverse, ça aurait été plus drôle : le mec qui va à son entretien et insulte un mec sur la route et le retrouve 20mns après à l'entretien Chinois avec des sous-titres japonais, j'ai rien comprisMais bon, si l'idée c'est qu'elle est embauchée parce qu'elle a aidé un petit vieux dans le bus, ils auraient dû faire l'inverse, ça aurait été plus drôle : le mec qui va à son entretien et insulte un mec sur la route et le retrouve 20mns après à l'entretien Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9125 Karma: 268 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0



Comment peut-on confondre Chinois et Japonais en 2020 ? C'est du chinois ...Comment peut-on confondre Chinois et Japonais en 2020 ? Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 327 Karma: 274 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 J'en suis a 2 minutes et je pari que le recruteur aura les même chaussettes que le vieux, on verra si j'ai raison... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5874 Karma: 2416 En ligne ! Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0 Pas mal et triste en même temps bon elle trouvera peut être un job pour passer le balais. daleksek Je viens d'arriver Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 72 Karma: 124 Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... Re: Une femme passe un entretien d'embauche dans une... 0

@Bloodyfox

Le seul truc en japonais dans la pub c'est les inscriptions dans le bus mais le reste du texte et les acteurs ne parlent pas du tout japonais (c'est du chinois je suppose) donc je doute que cette pub viennent du Japon.



D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi je suis preneur.

Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ? Citation :Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.