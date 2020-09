Vidéo : Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro au dessus du lac d'Annecy Posté par Koreus

Pendant un vol en parapente au lac d'Annecy, une femme a eu la mauvaise idée d'utiliser une perche à selfie pour se prendre en photo.



Vidéo (1mn1s) : Utiliser une perche à selfie pendant du parapente (Lac d'Annecy)





Auteur Conversation Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 311 Karma: 822 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 ba ouai Frouki Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 27 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 bon ben j'irais cette aprem on sait jamais ^^. Au passage un petit chehh pour sa gueule. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3261 Karma: 8008 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 3 Et encore ça c'est rien comparé à 5000 pieds plus bas, le mec qui se baignait tranquillement qui se prend une perche à selfie + un iphone! Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 132 Karma: 201 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Bye bye iphone Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1799 Karma: 2831 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Faire un vol en parapente au lac d'Annecy et perdre son Iphone 11 Pro.

Justice est faite. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3823 Karma: 5787 En ligne ! Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Sans compter l eventuelle dépollution qu elle va devoir payer si on la retrouve... chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3969 Karma: 4394 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 C'est important que ce soit un "iphone 11 pro" ?? Tristoise Je m'installe Inscrit le: 5/11/2011 Envois: 394 Karma: 493 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 2

Justice est faite. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3823 Karma: 5787 En ligne ! Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Sans compter l eventuelle dépollution qu elle va devoir payer si on la retrouve... chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3969 Karma: 4394 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 C'est important que ce soit un "iphone 11 pro" ?? Tristoise Je m'installe Inscrit le: 5/11/2011 Envois: 394 Karma: 493 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 2

@chbenz

C'est important que ce soit un "iphone 11 pro" ??



ça donne une idée de la valeur de la perte. Sans compter la perche à selfie wish à 3€ Citation :ça donne une idée de la valeur de la perte. Sans compter la perche à selfie wish à 3€ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3605 Karma: 14855 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Une vidéo qui fait mal au portefeuille... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 712 Karma: 2984 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 2



Le poisson, quand il voit passer l'Iphone greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1629 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Ben c'est dangereux et irresponsable de laisser les clients utiliser leur matos en vol et il devrait y avoir une réglementation. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 46 Karma: 98 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 @greg808



Il y a aussi une règlementation concernant le port du masque, ça n'empêche les abrutis de se torcher avec MetallicLapinou Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2016 Envois: 54 Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 Du coup, le paysage, elle s'en tape ! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1773 Karma: 1047 En ligne ! Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... Re: Une femme en parapente fait tomber son iPhone 11 Pro ... 0 LOL! (oui ça le mérite là)





Et dire que ces cons interdisent les gopro qui elles sont bien fixés..