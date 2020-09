Vidéo : Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie Posté par Skwatek

Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie tandis qu'un vieil homme de 88 ans, qui souffre de démence, est assis dans un fauteuil.





Vidéo (3mn18s) : Incendie dans une maison





Citation : Bordel laissez moi regarder mon feuilleton! Citation :

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3262 Karma: 8033 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

Citation : Bordel laissez moi regarder mon feuilleton!



Earthshaker Je viens d'arriver Inscrit le: 9/1/2017 Envois: 68 Karma: 135 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

normal que je vois un canon lance coca à la place?

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10900 Karma: 10104 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

@Earthshaker

normal que je vois un canon lance coca à la place?



Avec le lecteur Koreus, oui. Il faut mettre le lecteur original.



Avec le lecteur Koreus, oui. Il faut mettre le lecteur original.

Et donc, le gars fête son anniversaire avec 20 personnes et il est tout seul dans son coin ? ^^

bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 39 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

Et moi qui galère à allumer ma cheminée, le monde est injuste

zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1118 Karma: 1282 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

Crémation prématurée ratée

dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 339 Karma: 1030 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

@PurLio

Citation :

@Earthshaker

normal que je vois un canon lance coca à la place?



Avec le lecteur Koreus, oui. Il faut mettre le lecteur original.



Et donc, le gars fête son anniversaire avec 20 personnes et il est tout seul dans son coin ? ^^



C'est pour sa sécurité, qu'il n'attrape pas un sale microbe...

bobolebobo Je m'installe Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 142 Karma: 248 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

Earthshaker zut je me demandais vraiment comment la canette de fanta allait mettre le feu a la maison

Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 141 Karma: 433 Re: Un incendie se déclare dans une maison à cause d'une bougie

La vitesse d'embrasement est dingue. Pas étonnant que certains se retrouvent piégés par les flammes ou la fumée.