Vidéo : Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Posté par Skwatek

Une personne a placé des fausses pattes sur des oiseaux.





Vidéo (39s) : Des oiseaux avec des pattes avant





Sur le même sujet :

Vidéo : Des oiseaux avec des bras Vidéo : Un dindon médiéval monte la garde Vidéo : Deux canards colonisent un chien Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8727 Karma: 21529 Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0

Rire, c'est bon pour la santé y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 68 Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0 ah les rires forces de tik tok, comme ca m avait manque gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2316 Karma: 1863 Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0 Ce sont des insectes tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 363 Karma: 229 Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0 hormis le coté tres drôle, il faut quand même avouer que pour la dinde cela rappel la posture d'un T.rex, il manque plus que le rugissement dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2331 Karma: 5165 Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0 du coup , la poule , elle peut se servir d'une fourchette ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3842 Karma: 5819 En ligne ! Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0

Oui. Et c etais plus gracieux. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 257 Karma: 714 En ligne ! Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? Re: Avez-vous déjà vu des oiseaux avec des pattes avant ? 0 Les effets du Covid chez Universal : restrictions budgétaires pour le prochain Jurassic Parc, de la volaille, des fausses pattes, un iphone, et en avant ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.