Vidéo : Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Posté par Kenny

Sur un chantier en Chine, un ouvrir offre un petit spectacle à ses collègues en dansant.



Vidéo (38s) : Ouvrir danseur





Sur le même sujet :

Vidéo : Danse en talons par Yanis Marshall Vidéo : L'évolution de la danse de 1950 à 2019 Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation FireAddiction Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 300 Karma: 203 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 4 Woaa il gère tellement bien... DoubleZ Je masterise ! Inscrit le: 22/4/2006 Envois: 3745 Karma: 811 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 4 J'avoue il gère... mais c'est quoi cette musique tout droit sorti des années 80 ??? Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 169 Karma: 143 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 0 Un ouvrir ? FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 97 Karma: 149 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 0 Imprssionnant ! Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 58 Karma: 80 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 1 C'est la première fois que je vois un ouvrir danser aussi bien !

Jusqu'ici je ne connaissais même pas les ouvrirs d'ailleurs :D Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 179 Karma: 458 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 0 "Ouvrir danseur". Le pauvre ça doit faire mal. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 568 Karma: 99 Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 0

@Astart1

C'est la première fois que je vois un ouvrir danser aussi bien !

Jusqu'ici je ne connaissais même pas les ouvrirs d'ailleurs :D



Les ouvrirs sont une petite civilisation de la cote est de la chine et ils sont réputés pour savoir très bien danser Citation :Les ouvrirs sont une petite civilisation de la cote est de la chine et ils sont réputés pour savoir très bien danser Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 124 Karma: 95 En ligne ! Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 0 Mes talents de danseur sont plus proches du bâton que de ce mec. Bon, je suis un chouia moins raide.



Super beau à regarder en tout cas ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2715 Karma: 8599 En ligne ! Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause Re: Danse d’un ouvrier de chantier durant la pause 1



Vous navigateur est trop vieux Ils sont ou les 5 autres ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.