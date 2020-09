Vidéo : Des chevaux de la police effrayés par un passage piéton pro-LGBT (Angleterre) Posté par Skwatek

Des chevaux de la police sont effrayés par un passage piéton pro-LGBT à Sheffield, en Angleterre.







Vidéo (27s) : Chevaux de police vs Passage piéton pro-LGBT





Vidéo : Comment forcer les automobilistes à s'arrêter aux passages pour piétons Vidéo : Joli discours d'un papa au mariage gay de son fils Vidéo : Elle tape le cheval d'un policier (Instant Karma)

C est parce qu ils ont peur de se transformer en licornes et de devoir chier des arc en ciel a longueur de journées...je peux comprendre une fois j ai chopé la tourista et alors mon

Ils trouvent ces couleurs associées contre Natur'en !

Horses not geh.

Homophobes ces chevaux

La preuve que cette brave dame avait raison depuis le début ...

Un passage piéton pro-lgbt C'est un passage piéton qui à une orientation plus progressiste que les vieux passages piéton blanc?

Et après ça certains disent encore que les chevaux voient en noir et blanc !

C'est ce que je pensais également. Jusqu'à présent.

Perso je voie ca je m'arrête pas, comment tu est sensé s'avoir que c'est un passage piéton ? en plus de nuit tu voie rien.... les bandes sont même pas dans le bon sens en plus.

vraiment un danger publique ces lgbt

Bah quand le truc censé être dans le ciel est au sol ... ya de quoi paniquer.

Ou bien ils n'aiment pas les arc-en-ciels.

Ou bien ils n'aiment pas les arc-en-ciels. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1770 Karma: 2935 Re: Des chevaux de la police effrayés par un passage piét... Re: Des chevaux de la police effrayés par un passage piét... 0

@Astart1

Et après ça certains disent encore que les chevaux voient en noir et blanc !



De mémoire les chevaux ont peut de marcher dans l'eau, car ils ne savent pas ce qu'il y a dessous.



De mémoire les chevaux ont peut de marcher dans l'eau, car ils ne savent pas ce qu'il y a dessous.

En partant de là, je dirais qu'ils ont eut peur des différentes couleurs, ne sachant pas si ils peuvent marcher dessus.