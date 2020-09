Vidéo : Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) Posté par LeFreund

Quatre petites notes qui nous terrifient depuis 800 ans et dont le cinéma s'est emparé.



Vidéo (9mn56s) : Déjà-vu « Le Dies Iræ » (Domittor)





CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14396 Karma: 17821 Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) 1 Je trouve ça passionnant de découvrir un tel détail que l'on retrouve dans autant de films sans m'en être rendu compte après tant d'années ! Et je suis impressionné par la recherche que ça demande pour réaliser une telle vidéo. FMJ65 J'aime glander ici Inscrit le: 27/9/2014 Envois: 9843 Karma: 2946 Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) 1 Si tous les reportages avaient ce niveau de qualité (écriture, présentation, montage, recherche documentaire), les chaînes TV pourraient plier boutique !

Enfin, pour un certain public. Malheureusement les Anges à ploucCity, Les marseillais, Balance ton post et j'en passe ne sont pas près de disparaître ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 477 Karma: 358 Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) 0



C'est super, on apprend quelque chose que peu de gens savent (dont moi), mais c'est trop long. La même vidéo en 2 minutes serait largement suffisante : Tu dis ce qu'est un Requiem et un Dies Irea pour ceux qui ne connaissent pas (personnellement j'en ai chanté plusieurs dans une autre vie ), tu donnes des exemples de films qui l'utilisent et c'est tout.

Pourquoi ensuite, par exemple, parler du personnage de "Maman j'ai raté l'avion" (j'ai pris celui là, mais les autres exemples sont tout aussi superflus) et partir dans des discours analytiques avec des phrases à rallonge qui n'apportent rien ?

C'est dommage je trouve.



Bravo pour le travail accompli, je serai incapable d'en faire ne serait-ce que 1%, mais je dois quand même tristement dire la même chose que j'avais dit pour le 1er épisode.C'est super, on apprend quelque chose que peu de gens savent (dont moi), mais c'est trop long. La même vidéo en 2 minutes serait largement suffisante : Tu dis ce qu'est un Requiem et un Dies Irea pour ceux qui ne connaissent pas (personnellement j'en ai chanté plusieurs dans une autre vie), tu donnes des exemples de films qui l'utilisent et c'est tout.Pourquoi ensuite, par exemple, parler du personnage de "Maman j'ai raté l'avion" (j'ai pris celui là, mais les autres exemples sont tout aussi superflus) et partir dans des discours analytiques avec des phrases à rallonge qui n'apportent rien ?C'est dommage je trouve.Du coup, pour l'épisode 3, j'écouterai le fait inconnu et une fois que j'aurai eu l'info et je fermerai le lecteur. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 769 Karma: 965 En ligne ! Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) 0 Enfin un YouTubeur qui n'abuse pas des zooms, cuts et d'un montage psychédélique et qui parle posément, même s'il semble prendre les mêmes intonations de Patrick Baud (Axolot). J'achète ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3280 Karma: 8116 En ligne ! Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) Re: Les 4 notes de la peur au cinéma (Domittor) 0













En tout cas, bravo @Mully pour cette vidéo Imaginez d'entendre ce son au fin fond d'une ruelle de New York!En tout cas, bravo @pour cette vidéo