Vidéo : Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets jaunes à Paris Posté par Skwatek

L'humoriste Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets jaunes lors de la manifestation à Paris.



Vidéo (48s) : Jean-Marie Bigard pris à partie par des Gilets jaunes





Sur le même sujet :

Vidéo : Un Gilet Jaune ne mâche pas ses mots face à la députée Hélène Zannier Vidéo : Affrontement entre Gilets Jaunes à Lyon (Acte 13) Vidéo : Bon anniversaire Jean-Marie ! Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Fanta59 Je m'installe Inscrit le: 23/9/2012 Envois: 178 Karma: 320 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 9 Je ne porte pas du tout Bigard dans mon cœur, et ni les gilets jaunes mais ça prouve encore une fois le niveau d'intelligence de ces gilets jaune, je ne cherche pas à la défendre ... mais il n'a rien dit de mal en se désolidarisant de l'autre guignol ! Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2678 Karma: 2140 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 7 Bong sang il y en a encore des gilets jaunes?



Si maintenant des que l'on est pas 100% sur leur ligne et on se fait insulter pour. Ben la c'est des extrémiste et rien d'autre. Je comprend pas ces mouvement ou la diversité d'opinion n'est pas tolérer et ou le dialogue se résume a crier des insulte au autres sans raison.



Je m'était déjà pas arrêter a leur barrage au sommet du mouvement (bon en même temps 5 gus sur un rond point par chez moi c'était pas dur a éviter) parce-que j’estime que faire chier les gens c'était pas la bonne méthode. Mais la se sera juste parce-que j'ai plus aucun respect pour eux.

16 commentaires Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 728 Karma: 835 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 1 C’est dur la politique... Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1254 Karma: 495 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 2 Eh oui. Dure réalité lorsque l'on est sur le terrain. Faire des vidéos sur internet derrière un écran ou faire des spectacles où il ny a que des gens qui viennent pour voir ton œuvre, ne veulent pas forcément dire que tu as tout le peuple derrière toi. La politique est juste un nid à emmerde. Je ne jette pas la pierre à JM Bigard mais même Patrick Sebastien la prévenu qu'il ne faut pas toucher à la politique... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3282 Karma: 8127 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 1 La police c'est des nazis!



Ah bon? C'est nouveau! Le pire c'est que ça plairait à certains Citation :Ah bon? C'est nouveau! Le pire c'est que ça plairait à certains Ragalok Je masterise ! Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 2678 Karma: 2140 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 7 Bong sang il y en a encore des gilets jaunes?



Si maintenant des que l'on est pas 100% sur leur ligne et on se fait insulter pour. Ben la c'est des extrémiste et rien d'autre. Je comprend pas ces mouvement ou la diversité d'opinion n'est pas tolérer et ou le dialogue se résume a crier des insulte au autres sans raison.



Je m'était déjà pas arrêter a leur barrage au sommet du mouvement (bon en même temps 5 gus sur un rond point par chez moi c'était pas dur a éviter) parce-que j’estime que faire chier les gens c'était pas la bonne méthode. Mais la se sera juste parce-que j'ai plus aucun respect pour eux. Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1156 Karma: 1478 En ligne ! Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 3 Et voila grâce à Bigard le gouvernement a eu exactement ce qu'il voulait pour discréditer le mouvement. Le pire c'est que les auteurs de la vidéo sont sûrement fiers d'eux. Fanta59 Je m'installe Inscrit le: 23/9/2012 Envois: 178 Karma: 320 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 9 Je ne porte pas du tout Bigard dans mon cœur, et ni les gilets jaunes mais ça prouve encore une fois le niveau d'intelligence de ces gilets jaune, je ne cherche pas à la défendre ... mais il n'a rien dit de mal en se désolidarisant de l'autre guignol ! GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 387 Karma: 858 En ligne ! Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 2 Prise de parties Gentils VS méchant ROUND 1... FIGHT !! Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 152 Karma: 124 En ligne ! Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 4 Du coup c'est un collabo ou un nazi ? Ça n'était pas clair dans les propos des manifestants. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 107 Karma: 95 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 2 Les extrêmes ne savent pas écouter, faire des compromis et nuancer leurs opinions. C'est ce qui les rend minoritaires, les frustrent et les poussent souvent à la violence.



Au final comme tous les gens trop sûr d'eux, ils sont plus dangereux qu'autre chose. Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 569 Karma: 107 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 0 Comment discréditer TOUS les gilets jaunes en 20 secondes de vidéos. Ces types ne sont pas représentatifs de la vraie mentalité des gilets jaunes, juste une bande de branleurs. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 204 Karma: 240 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 5

@LeFreund

Citation : La police c'est des nazis!



Ah bon? C'est nouveau! Le pire c'est que ça plairait à certains



Rien de nouveau dans les comparaisons. Par exemple, le slogan CRS = SS date de la grêve des mineurs de 1948. Slogan reprit après en 1968.



Dommage ce genre d'incident pour l'image des gilets jaunes. Car leur image est totalement décrédibilisé par cette minorité pas très futée qui agit avec violence et dégradation.

Mais j'en connais des gilets jaunes qui ont défilés à paris. C'est des mecs qui se lèvent à 5h du matin pour aller bosser, rentrent à 18h-19H et recommencent ainsi de suite pour un salaire pas mirobolant.

Alors oui dans le fond, il y à des bonnes idées dans les gilets jaunes. C'est pas normal qu'un mec qui bosse dur toute la semaine ne vive pas correctement.

Quand les premiers de cordées (comme les appels notre président) arrêteront de s'en foutre plein les poches en exploitant la main d’œuvre à bas prix, peut être qu'on arrivera à payer correctement un ouvrier. Citation :Rien de nouveau dans les comparaisons. Par exemple, le slogan CRS = SS date de la grêve des mineurs de 1948. Slogan reprit après en 1968.Dommage ce genre d'incident pour l'image des gilets jaunes. Car leur image est totalement décrédibilisé par cette minorité pas très futée qui agit avec violence et dégradation.Mais j'en connais des gilets jaunes qui ont défilés à paris. C'est des mecs qui se lèvent à 5h du matin pour aller bosser, rentrent à 18h-19H et recommencent ainsi de suite pour un salaire pas mirobolant.Alors oui dans le fond, il y à des bonnes idées dans les gilets jaunes. C'est pas normal qu'un mec qui bosse dur toute la semaine ne vive pas correctement.Quand les premiers de cordées (comme les appels notre président) arrêteront de s'en foutre plein les poches en exploitant la main d’œuvre à bas prix, peut être qu'on arrivera à payer correctement un ouvrier. Erisson Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2019 Envois: 15 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 2 Triste France.

Ce type les soutiens publiquement et leur accorde un peu crédit. Il est remercié à coup d'insulte.

Ces gens méritent leur condition, qu'ils continu de se plaindre au lieu de chercher des solutions concrète. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21221 Karma: 17376 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 1 Comment tu veux défendre ces débiles mentaux après ça ? FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 98 Karma: 170 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 1 S'en prendre au futur Président de la République !



Quelle honte ! Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1880 Karma: 1916 En ligne ! Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 0 BIG ART . Je n'y comprends plus rien. Pourtant le mouvement gilets jaunes c'est du Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2977 Karma: 570 Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... Re: Jean-Marie Bigard est pris à partie par des Gilets ja... 0 les Danton, Robespierre...Pol Pot ... L'histoire est un éternel terreau de terreur

Les futurs révolutionnaires aux remèdes pires que les maux ?

Comment galvauder un mouvement légitime. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.