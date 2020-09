Vidéo : L'explosion d'une pomme en rotation avec de l'air comprimé Posté par Koreus

L'explosion d'une pomme mise en lévitation et en rotation avec de l'air comprimé.



Vidéo : L'explosion de Beyrouth en 4K et slow motion Vidéo : Explosion dans une station-service à Volgograd Vidéo : Explosion de pastèque dans la figure

Tokipudi Je suis accro Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 528 Karma: 346 Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 5 Ou est le slowmo quand on en a besoin ?

13 commentaires Auteur Conversation Tokipudi Je suis accro Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 5 Ou est le slowmo quand on en a besoin ? Pettoman Je suis accro Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Purée ! Comme ca déchire ! Framby Je m'installe Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Il contient combien de litres son compresseur? Emerys Je suis accro Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Là! C'est quand même pas compliqué de faire de la compote avec la cuisine moléculaire ! olivbd Je viens d'arriver Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Voilà comment on fait des pommes sautées en Australie. goeland57 Je m'installe Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Nouvelle recette pour le soufflé aux pommes ? Geronimo75 Je viens d'arriver Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 On dirait une allégorie à la premier masturbation d'un ado pré pubère Musard Je viens d'arriver Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Quelqu'un pour une explication scientifique ? AymericCaron Je viens d'arriver Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 @Musard



L'effet Centrifuge

La pomme finit par explosé sous l'effet de centrifuge. Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 50 Karma: 192 Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Musard C'est la force centrifuge qui veut ça



C'est la force centrifuge qui veut ça

Comme le dit wiki: la force centrifuge "se traduit par une tendance à éloigner les corps du centre de rotation". A partir d'un moment la pomme n'a plus assez de résistance pour faire face à la force centrifuge qu'elle se mange, du coup elle explose. Captain_Fleurt Je viens d'arriver Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Encore une preuve si besoin était que la terre est plate et ressemble à un frisbee quand une sphère tourne trop vite sur elle même elle éclate cqfd. Trucmachinchose Garçon un Pastis Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 elle n'explose pas sous l'effet de la force centrifuge, enfin pas directement, mais simplement parce qu'elle touche le bord du pistolet compresseur...en tournant très vite...c'est l'impression que j'en ai... Jinroh Je masterise ! Re: L'explosion d'une pomme en rotation avec de... 0 Le plus beau c est l air du mec. On sent une beatitude totale.