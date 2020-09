Vidéo : Un casseur s’en prend à un passant qui voulait l’empêcher de dégrader un véhicule

Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 480 Karma: 363

Re: Un casseur s’en prend à un passant qui voulait l’empê... Re: Un casseur s’en prend à un passant qui voulait l’empê... 1 Puis ce qui est bien en plus, c'est que non seulement ça montre que les casseurs sont là pour casser et non revendiquer, mais aussi qu'ils n'hésitent pas à taper/bousculer des types qui ont au moins le double de leurs âges. Bref, des cons et irrespectueux.