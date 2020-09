Vidéo : Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Posté par Koreus

Dans un centre de fitness, une femme travaille ses étirements à l'aide d'un coach.



Vidéo (9s) : Petit accident pendant un étirement





Vidéo : Pet au micro d'un Walmart Vidéo : Une fille danse le twerk (Fail) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 762 Karma: 2342 Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 2 FAKE: les filles, c'est comme les licornes, ça ne pète pas PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 546 Karma: 414 Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 0

Stratégie de l´echec - Détendu La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 719 Karma: 3048 Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 0 @zoneh il me semble que si ça pète, mais c'est comme quand elles font caca, ça sent la rose et la lavande lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 158 Karma: 411 En ligne ! Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 0 Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 353 Karma: 529 En ligne ! Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 0 frout ? grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 119 Karma: 125 Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 0 c'est moi ou ça ressemble à une mise en scène ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3620 Karma: 14907 En ligne ! Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement Re: Quand tu forces un peu trop pendant un étirement 0 Sccop: les humains pètent !



Edit: n'empêche pendant qu'Elon Musk apprend à nous envoyer sur Mars, à faire des voitures électriques avec des coffres fonctionnels et des sièges bien alignés, et à créer des implants pour notre cerveau pour qu'on puisse faire des CAPCHA que l'IA ne sait pas faire, moi je chercherais plutôt à arrêter les pets et combattre la calvitie... y a de quoi devenir plus riche que Besos !