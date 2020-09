Vidéo : Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (Etats-Unis) Posté par Koreus

Dans une ville aux Etats-Unis, un homme s'est fait agressé dans la rue car il portait un masque



Vidéo (26s) : Agressé dans la rue car il porte un masque





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3873 Karma: 5891 En ligne ! Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... 0 I heure pour moi de poster mon commentaire prefere "euh je vois pas l interet de poster une video si elle est scénarisée. Koreus a in tant besoin que ca de vues? Je me pose la question".

Ca me soulage comme la crotte du matin

pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 321 Karma: 399 Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... 0 Sans compter sur le vibromasseur sur sa tête. Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 700 Karma: 784 Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... 1 C'était vraiment très rigolo ! Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 344 Karma: 226 Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... Re: Un homme attaqué dans la rue car il porte un masque (... 0

@LeFreund

Il devrait refaire le même sketch mais avec un masque du KKK dans une manif BLM

@LeFreund

Il devrait refaire le même sketch mais avec un masque du KKK dans une manif BLM

Pourquoi? C'est la même chose, non?