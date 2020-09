Vidéo : Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur TikTok Posté par dlune101

Il a filmé sa copine en train de suivre un tuto de danse sur TikTok. Espérance vs Réalité



Vidéo (29s) : Nana sur TikTok vs Ta copine





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3623 Karma: 14908 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 1 J'ai jamais touché à cette app. J'ai pas l'impression de rater grand chose... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1775 Karma: 2939 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 Je comprenais pas trop le début de la vidéo, je trouvais cela plutôt réussis.



Je m'attendais à ce que la fille tombe, ou pire.



Mais en fait non... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2334 Karma: 5175 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 tik tok est source d'espérance ? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2369 Karma: 1944 En ligne ! Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 Y a du level quand même: elle fait la tentative en Crocs! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3301 Karma: 8176 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 La première partie de la vidéo me suffit WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2718 Karma: 8603 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 1

Ca dépend, su tu es une fille en manque de reconnaissance et imbu de ton corps et pas trop pudique,



Ou si tu es un garçon qui en a marre de trainer sur youporn



La vidéo est déjà passée :



Bof c'est un peu réducteur quand même

C'est le truc de la jeunesse, nous on se fendait la poire avec des mp3 de 4 secondes sur MSN ^^

J'ai beaucoup craché sur TikTok et autres puis je me suis souvenu de ce syndrôme où tu hais systématiquement la mode des générations plus jeunes

EDIT : et oui les ados c'est souvent en manque d'attention, c'est un passage de la vie t'y peux rien on y est tous passés

Après tu deviens aigris

Après tu deviens incontinent CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14415 Karma: 17877 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 1 @Barbatos Si ton style c'est les émissions de Cyril Hanouna et Les Marseillais vs le reste du monde, oui c'est une application indispensable. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 262 Karma: 747 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 La deuxième nana me fait penser au gars de la pub Knackis balls, qui dansait tout seul sur son balcon. C'est bon d'avoir les boules ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21225 Karma: 17376 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0

@Maitre_Cube

Facebook est considéré par les ados comme un réseau social pour les parents.



@dark-nenes

Bien sur c’est réducteur sinon c’est pas drole. Mais perso je parle pas d’ado ou préado qui l’utilise. Le peux de fois ou je m’y rend j’ai que des video de fille de 20 ans qui montre leurs fesses. Je viens de faire le test sur 10 videos de l’accueil (j’ai aucun abonnement tiktok) 4 montres soit leurs décolletés, soit leurs fesses soit les 2. Ah et j’oubliais si tu es un kéké qui veut frimer avec sa Ferrarri ca marche aussi, sur les 10 videos, 2 montraient ces kéké là. Citation :Bien sur c’est réducteur sinon c’est pas drole. Mais perso je parle pas d’ado ou préado qui l’utilise. Le peux de fois ou je m’y rend j’ai que des video de fille de 20 ans qui montre leurs fesses. Je viens de faire le test sur 10 videos de l’accueil (j’ai aucun abonnement tiktok) 4 montres soit leurs décolletés, soit leurs fesses soit les 2. Ah et j’oubliais si tu es un kéké qui veut frimer avec sa Ferrarri ca marche aussi, sur les 10 videos, 2 montraient ces kéké là. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1803 Karma: 2846 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 @mesVDD



C'est donc TikTok qui a inventé les tutos de dance ?

C'est quoi qui vous gêne, le TikTok dans le titre ?



Gueuler et chier sur TikTok, d'accord, mais faudrait qu'un minimum de sens accompagne la haine. jopopmk Je m'installe Inscrit le: 26/11/2013 Envois: 233 Karma: 416 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 En parlant des réseaux sociaux, y'a l'OC qui a pondu quelques vignettes TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 280 Karma: 124 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 2 C'est sa mère non ? UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 817 Karma: 725 Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... Re: Quand ta copine essaie de suivre un tuto de danse sur... 0 @TheDarkgg J'allais dire la même.