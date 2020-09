Vidéo : Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec le monde réel Posté par Koreus

Les décollages de Londres et Madrid dans le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparés avec des images du monde réel. Ça donne envie d'essayer.





Vidéo (3mn24s) : Real Life vs Microsoft Flight Simulator





19 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 766 Karma: 2403 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 5 La comparaison est impressionnante, c'est vrai. Mais on est d'accord: ce je a l'air d'être chiant à mourir non? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5162 Karma: 4881 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 1 @zoneh

Bon, je ne suis pas le seul à le penser. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3312 Karma: 8205 En ligne ! Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 Mais est-ce qu'on peut l'utiliser juste pour apprendre à piloter sans décoller ni atterrir? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3626 Karma: 14926 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 3 zoneh J'avoue que passé les quelques premières heures à voler au dessus des endroits que tu connais un peu, c'est vite très chiant, parce qu'il n'y a pour ainsi dire strictement rien à faire. Aucun objectif, rien (y a des défis d'atterrissage, mais c'est naze).



Et puis c'est joli quand on te montre les aéroports premium, mais y a beaucoup d'endroits où vaut mieux pas trop s'approcher du sol parce que tout devient vite très moche...



gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 49 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 La vraie c'est celle de droite nan ? OoOo Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 143 Karma: 107 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 Les reflets de la turbine sont quand même mieux gérés sur l'image de droite. aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 64 Karma: 459 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 1 Vous avez raison : Flight Simulator est vraiment destiné à des passionnés sinon l'ennui est assuré. Mais malgré tout, les passionnés créent une sacrée demande ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2336 Karma: 5180 En ligne ! Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 joli mais pour passionnés ( que je ne suis pas ... ) Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8722 Karma: 5946 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 2 A-t-on les cris de bébé pour plus de réalité ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2336 Karma: 5180 En ligne ! Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 @Baba-Yaga et les vomi bag ? plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 872 Karma: 1454 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 Les nuages sont quand même différents on dirait. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 108 Karma: 107 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 C'est la que tu te rends compte que pilote d'avion ça doit vraiment être un métier chiant à mourir. Minimarket Je masterise ! Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 2987 Karma: 3213 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 @Barbatos



C'est exactement ça.

A part quelques villes bien rendues, dès qu'on sort des capitales et qu'on vole sous les 2000 ft, ça devient du grand n'importe quoi.

Et même par curiosité, n'espérez pas trouver votre maison : à moins d'habiter dans l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, tout le reste est remplacé par des textures randoms.









Bref, je le trouve très loin des trailers où les mecs rasent le sol et c'est superbe... Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 916 Karma: 542 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0

@Barbatos

@zoneh parce qu'il n'y a pour ainsi dire strictement rien à faire. Aucun objectif, rien (y a des défis d'atterrissage, mais c'est naze).



Ben voler. C'est le but d'une simulation de vol... L'objectif, c'est d'apprendre à voler, atterrir, décoller, faire face à des situations stressantes ou pouvoir faire la checklist d'avant vol, etc...







D'ailleurs, as tu fait la checklist? RageCuite Je viens d'arriver Inscrit le: 22/8/2018 Envois: 20 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 916 Karma: 542 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0

@Minimarket

@Barbatos



C'est exactement ça.

A part quelques villes bien rendues, dès qu'on sort des capitales et qu'on vole sous les 2000 ft, ça devient du grand n'importe quoi.

Et même par curiosité, n'espérez pas trouver votre maison : à moins d'habiter dans l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, tout le reste est remplacé par des textures randoms.









Bref, je le trouve très loin des trailers où les mecs rasent le sol et c'est superbe...

Et pourtant, j'ai plein de connaissances et il existe plein de vidéos ou des gars ont retrouvé leur maison dans des villages... bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 370 Karma: 419 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 @aure-o Surtout qu'un passionné préfère sans doute s'entraîner aux manoeuvres IFR pendant des heures dans un simulateur qui coûte moins qu'une heure de vol réel. Il y a des applis smartphone pour s'entraîner au circuit d'attente par exemple, mais ça suppose un pilote auto qui fonctionne, faire le circuit d'attente en manuel ça m'a l'air très très difficile. Donc j'espère qu'ils ajouteront ce genre de défis.

Ils pourraient aussi faire des courses d'orientation.. plus le temps de trouver le temps long quand on a plein de trucs à faire même quand on va tout droit ^^ bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 370 Karma: 419 Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0 @Geraven Cela dépend de la connexion non ? C'est comme Netflix, la qualité s'adapte au débit.. 45MBps c'est pas tout le monde qui a ça. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1776 Karma: 2946 En ligne ! Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... Re: Le jeu vidéo Microsoft Flight Simulator comparé avec ... 0

@zoneh

La comparaison est impressionnante, c'est vrai. Mais on est d'accord: ce je a l'air d'être chiant à mourir non?





Je suis loin d'être un pro en orthographe et en général : m'en fou.



Mais là !



Mon petit Maurice ! Tu pousses le bouchon un peu trop loin...