Vidéo : Un éureuil se fige devant la main d'un homme Posté par Skwatek

Un écureuil se fige devant la main d'un homme qui lui donne de la nourriture.





Vidéo (2mn10s) : Écureuil figé





Vidéo : Un écureuil demande de l'eau Vidéo : Ninja Warrior pour écureuils Vidéo : Un écureuil ivre dans la neige

Auteur Conversation zoneh

Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme

Il a tendance à bloquer



Il a tendance à bloquer Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3626 Karma: 14928 En ligne ! Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme 3



C'est quand même énorme quand il lui met les fruits secs dans les bras et il réagit même pas Punaise y a un de ces lags !C'est quand même énorme quand il lui met les fruits secs dans les bras et il réagit même pas Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 54 Karma: 158 Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme 0 Si ça c'est pas la preuve qu'on est dans la Matrice... LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3312 Karma: 8206 En ligne ! Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme 1 Impressionnant ce nouveau simulateur de la caisse d'épargne! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 263 Karma: 748 En ligne ! Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme 0 Il faisait un AVC ! il fallait lui demander de lever les pattes, décliner son identité, dire le jour de la semaine, combien il a de graines sur lui etc... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1777 Karma: 2947 Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme 0





J'aime assez la façon dont la personne lui en met pleins les mains comme si c'était un mec bourré, quelques secondes de plus et cet écureuil repartait avec une bite sur le front.Après, si ça trouve, il y avait un serpent juste derrière la personne...

Milot

Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme

Problème de piles?

gazeleau

Re: Un éureuil se fige devant la main d'un homme

Il est entrain de demander où l'arnaque. Toute cette bouffe, il y a sans doute une entourloupe. ça cogite grave.