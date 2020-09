Vidéo : Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Posté par Avaruus

Le boxeur Canelo Álvarez s'entraîne à l'esquive afin de l'appliquer sur le ring.



Vidéo (33s) : Canelo Álvarez, le maître de l'esquive





Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2579 Karma: 4426 Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 0 Yes Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 264 Karma: 753 En ligne ! Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 6 Là on me voit, là on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus on me voit. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 159 Karma: 412 Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 0 Boxe ou capoeira du coup ? ^^ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3628 Karma: 14935 Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 5 Pas mal, mais se faire tatouer la liste de courses sur l'omoplate, c'est pas une très bonne idée parce que c'est pas facile à lire ! rouillr Je viens d'arriver Inscrit le: 25/7/2012 Envois: 46 Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 1 Quel king wtf Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 308 Karma: 297 Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 0 S'il y a des gens qui suivent la boxe et s'y connaissent bien, il y a une question que je me pose:



Chaque fois qu'on entend parler d'un boxeur, son bilan est très positif (par exemple Canelo Alvarez a 53 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls d'après sa fiche Wikipédia). Mais comment est-ce possible puisque ces boxeurs combattent entre eux?



Est-ce que ça signifie qu'il y a beaucoup de boxeurs inconnus mais qui sont à un niveau professionnel et on des bilans catastrophiques voire qui perdent tous leurs combats? greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1955 Karma: 1385 En ligne ! Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 0 @Lubomir Tu entends davantage parler des boxeurs/athlètes qui ont un bilan impressionnant que des autres (normal, ils sont plus performants, ils gagnent et vont plus loin), et on insiste d'autant plus sur leur bilan que ce bilan est impressionnant.

Et on insiste aussi souvent sur leur bilan en combats professionnels, plus que leur bilan semi-pro/amateur pour lequel ils ne sont pas forcément préparés à bloc pour chaque combat, et qui contiendra un échantillon plus grand/représentatif.



Et on insiste aussi souvent sur leur bilan en combats professionnels, plus que leur bilan semi-pro/amateur pour lequel ils ne sont pas forcément préparés à bloc pour chaque combat, et qui contiendra un échantillon plus grand/représentatif.



Mais même pour des boxeurs de légende, ils n'ont pas nécessairement un bilan si incroyable. Mike Tyson a gagné 50/58 combats pro, ça fait près de 15% de combats perdus tout de même. Maitre_Cube Je m'installe Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 264 Karma: 428 Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive Re: Le boxeur Canelo Álvarez, maître de l'esquive 0 Je pensais que ça aller un truc du genre 1ère séquence : entrainement ; 2ème séquence gros coup de poing sans sa gueule. Parce que l'extrait de l'entrainement est un peu ridicule. Même moi j'y arrive !