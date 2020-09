Vidéo : Un chien et un coq s'amusent à se courir après Posté par Tchairo

Autour d'un tas de palettes, un coq et un chien ont improvisé une partie de jeu du chat.



Vidéo (1mn9s) : Un coq et un chien jouent au jeu du chat





Auteur Conversation Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 42 Karma: 75 Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après 1 C'est l'inverse normalement dans tous les reportages Looney Tunes que j'ai vu enfant c'était le coq qui emmerdait le chien et le canidé qui lui courrait après. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 266 Karma: 777 Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après 0 Benny Hill s'est réincarné ! duffmatt Je suis accro Inscrit le: 19/1/2006 Envois: 1116 Karma: 437 Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après 0 Jeu du chat (ou jeu du loup)....précision d'une extrême importance ^^ Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 6110 Karma: 3900 Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après Re: Un chien et un coq s'amusent à se courir après 0 Qu'est-ce qu'il a bien pu faire comme connerie?