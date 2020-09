Vidéo : Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif Posté par Scruffy

La pince d'un camion-poubelle se montre un peu trop gourmande.



Vidéo () : Un tri pas trop sélectif





La dame boit tranquille son café, le camion arrive limite en drift et déploie sa pince à 1m d'elle Waw brutal le truc.La dame boit tranquille son café, le camion arrive limite en drift et déploie sa pince à 1m d'elle aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 65 Karma: 467 Re: Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif Re: Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif 3 ♪ Ah m’asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder la poubelle qui s'en va ♫ Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1154 Karma: 1224 Re: Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif Re: Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif 0 Le camion prend juste un peu d'avance, un vieux, c'est un dechet en devenir !

(et ca marche pour n'importe quel organisme vivant quelque soit son age en vrai !!) -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1875 Karma: 477 Re: Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif Re: Quand un camion-poubelle n'est pas assez selectif 0 Je m'attendais tellement au pire vu le titre ^^' Déçu ...