Vidéo : L'évolution d'un têtard en grenouille Posté par LeCromwell

Une animation de la croissance d'un têtard en grenouille.



Vidéo (38s) : Évolution d'un têtard en grenouille





Vidéo : Division cellulaire d'un oeuf de grenouille (Timelapse) Vidéo : 4 Grenouilles 1 Asticot Vidéo : Grenouille du Namaqualand Source : Forum



On ne voit pas la fin... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5166 Karma: 4886 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 0

2 fois la même séquence ? Il en faut plus. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 613 Karma: 1101 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 0 Les cons ils ont oubliés la dernière étape ! Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 166 Karma: 189 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 0 On peut avoir l’évolution d'un spermatozoïde en humain svp? Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11812 Karma: 9743 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 0 Claudy Salut

J'en croa pas mes yeux Salut------------------J'en croa pas mes yeux Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 595 Karma: 1055 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 1 Le stade de grenouille? C'est dans quelle ville et quelle équipe de foot ça?



Je sais c'est très mauvais mais c'est vendredi Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3631 Karma: 14976 En ligne ! Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 0 Mine de rien nous humains toute notre vie on a à peu près les mêmes organes du début à la fin... on change juste de taille et de proportions...



Mais eux ils grandissent sans pattes et avec une queue pour se propulser, puis ils ont des pattes et ils perdent la queue. Chelou quand même.



Sans parler des chenilles et autres insectes qui passent de larve à truc volant, ou des poissons qui passent de mâle à femelle... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 273 Karma: 810 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 2 J'ai cru qu'il était tard pour faire un commentaire, mais finalement non, ça va ! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 248 Karma: 314 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 2

ben en fait le stade larvaire on le passe majoritairement dans l'uterus Citation :ben en fait le stade larvaire on le passe majoritairement dans l'uterus Warbreeds Je viens d'arriver Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 29 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 0 Il y a quand même des gens doué, je trouve l'animation super fluide. J'aime beaucoup pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6398 Karma: 1848 Re: L'évolution d'un têtard en grenouille Re: L'évolution d'un têtard en grenouille 1

