Vidéo : Un crocodile à l'aise dans son bassin Posté par Avaruus

Un crocodile semble être très à l'aise dans son bassin.



Vidéo (10s) : Croco à l'aise





Vidéo : Des crocodiles sautent hors de l'eau (slow-motion) Vidéo : Kayakiste vs Alligator Vidéo : Alligator vs Pointeur laser Source : Forum Auteur Conversation Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 733 Karma: 849 Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin 0 Il fait la planche, ou il est mort Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1885 Karma: 1919 Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin 2 Emerys

C'est un Croc'mort. C'est un Croc'mort. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1782 Karma: 2968 En ligne ! Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin 0

@Koreame

@Emerys

C'est un Croc'mort.





Punaise ! Ne me dite pas qu'il est mort !



Avec la musique, j'étais mort de rire sur la position du Croco ! Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42475 Karma: 18175 En ligne ! Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin 0 Mais non, il n'est pas mort. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3633 Karma: 14981 Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin Re: Un crocodile à l'aise dans son bassin 0 kpouer



Un crocodile mort, ça ressemble à ça :







Un crocodile mort, ça ressemble à ça :

Donc, ça va, il est toujours vivant !