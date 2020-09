Vidéo : Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Posté par -Flo-

Un mec qui pose sa pêche tranquillou dans les toilettes vit soudainement un moment gênant...





Vidéo (1mn) : Un jeune homme dérangé aux toilettes





Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21229 Karma: 17399 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 15 Ils s'envoient de belles pêches pendant que l'autre essaye de juste les poser

11 commentaires Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21229 Karma: 17399 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 15 Ils s'envoient de belles pêches pendant que l'autre essaye de juste les poser ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 42 Karma: 131 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 1 Quand des trous de balles s'envoient des pêches pour le trône de la gloire, ça créé des emmerdes.. Nimoy Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2018 Envois: 54 Karma: 263 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 1 Non seulement tu peux pas poser tranquille, mais en plus tu finis sur Internet. Bref, une journée de m.... ^^ jerku Dalmatiens Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 101 Karma: 172 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 0 Quand même ils font "chier" les gars ..... ça tombe bien ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2721 Karma: 8611 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 4 J'ai toujours été trop précieux pour aller à la selle à l'école ... heureusement du coup. Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 43 Karma: 79 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 0 Feront pas carrière dans la mma les deux fragiles pour citer le célèbre philosophe contemporain Vincent Moscato ils font de la air bagarre et c'est encore plus laid que de simuler un morceau de guitare. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 50 Karma: 217 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 0 Une vidéo à chier. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3326 Karma: 8255 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 0 En même temps fallait pas laisser ouvert la porte! Non mais allo quoi! EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 135 Karma: 88 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 0 Le moins con de cette vidéo, c'est celui qui y passe vraiment pour un con...



Comme quoi, avec des cons, ont fait de belles merdes. Et elles finissent aux chiottes. Mais pas forcément dans le trou, là où est leur véritable place.



Cherche la merde?.... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3906 Karma: 5921 Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement Re: Quand tu ne peux pas faire caca tranquillement 0 @Geo-graphic meilleurs com' comique de la semaine. Comme quoi, un match n est jamais finit tant que la cloche sonne pas.