Vidéo : Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à courre Posté par vojack

Un cerf se réfugie dans une zone en construction de la ville de Compiègne, dans l'Oise, pendant une chasse à courre.



Vidéo (2mn8s) : Un cerf à Compiègne pendant une chasse à courre





Sur le même sujet :

Vidéo : Un cheval s’invite dans un bar à Chantilly (Oise) Vidéo : Un cerf abattu dans un jardin privé à La Croix Saint-Ouen Vidéo : 12 chiens et un cerf tombent d'une falaise pendant une chasse à courre Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kirua18 Je m'installe Inscrit le: 21/2/2015 Envois: 275 Karma: 203 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 11 Perso je suis totalement contre la chasse à courre mais pour la chasse.

La vraie chasse, pour moi, c'est celui qui va tuer l'animal de manière rapide, dans le respect, pas celui qui va donner une mort lente et douloureuse pleine d'agonie. Aussi la vraie chasse c'est aussi souvent rentrer bredouille car c'est avant tout le plaisir de la nature avant de tirer sur du gibier.

Je me demande où est le plaisir d'avoir 50 chiens qui traquent jusqu'à épuisement un animal. C'est limite si on met un gps dans le cul de l'animal pour mieux le traquer.



A part à être un tradition de "noble", je ne vois pas trop à quoi ça sert.

23 commentaires Auteur Conversation Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8757 Karma: 21638 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 2

Vous navigateur est trop vieux Vous en pensez quoi? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6403 Karma: 1853 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 1 Combien de temps allons-nous encore devoir supporter ce loisir barbare ?! Prendre plaisir à tuer est vraiment le symptôme d'un esprit malade... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3906 Karma: 5921 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 1 A mon avis il n a pas eu non plus le temps de faire caca tranquillement.. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3635 Karma: 14999 En ligne ! Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 4 Pauvre bête... chassée par des connards barbares sans cœur ni dignité d'un côté, défendu par des bobos hipsters têtes à claques hystériques de l'autre Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 9 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Pauvre chasseur, critiqué par tout ces hypocrites qui achète leurs viandes en barquettes et ce donne bonne conscience en insultant les chasseurs

Chasse ou élevage même combat.

Vous avez intérêt à être végan avant de faire vos malins. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3326 Karma: 8255 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Ça cerf à quoi la chasse à courre? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6403 Karma: 1853 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0

@Barbatos

défendu par des bobos hipsters têtes à claques hystériques de l'autre

En attendant si les "bobos hipsters" n'avaient pas été là les chasseurs ne se seraient sans doute pas gêné pour l'achever sur le macadam... Citation :En attendant si les "bobos hipsters" n'avaient pas été là les chasseurs ne se seraient sans doute pas gêné pour l'achever sur le macadam... kirua18 Je m'installe Inscrit le: 21/2/2015 Envois: 275 Karma: 203 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 11 Perso je suis totalement contre la chasse à courre mais pour la chasse.

La vraie chasse, pour moi, c'est celui qui va tuer l'animal de manière rapide, dans le respect, pas celui qui va donner une mort lente et douloureuse pleine d'agonie. Aussi la vraie chasse c'est aussi souvent rentrer bredouille car c'est avant tout le plaisir de la nature avant de tirer sur du gibier.

Je me demande où est le plaisir d'avoir 50 chiens qui traquent jusqu'à épuisement un animal. C'est limite si on met un gps dans le cul de l'animal pour mieux le traquer.



A part à être un tradition de "noble", je ne vois pas trop à quoi ça sert. gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 216 Karma: 312 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 1 Et des agents de l'office national de la chasse sont allés là-bas avec un vétérinaire " chargé de l'euthanasier" ???? C'est quoi cet acharnement de malade? Le bestiau est déjà poursuivi par des barbares, il doit en plus échapper à un "death squad" officiel ???

Il faut en finir avec ce hobby de psychopathes dans notre pays ... Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 303 Karma: 205 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Ils sont très naïfs, ils parlent de l'ONF comme si celle ci défendait les animaux...



Je connais quelqu'un qui y travaille.

L'ONF considère que les chasseurs ne sont pas assez efficaces pour réguler la population de cerfs.

Par exemple, les chasseurs ne tirent pas une mère avec des petits, parce qu'ils veulent des proies en abondance.



L'ONF, ils sont là pour :

- Exploiter les forêts.

- Faire chier les riverains (ça ils n'aiment pas, les riverains). pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6403 Karma: 1853 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 2

@Jiovani

Pauvre chasseur, critiqué par tout ces hypocrites qui achète leurs viandes en barquettes et ce donne bonne conscience en insultant les chasseurs

Chasse ou élevage même combat.

Vous avez intérêt à être végan avant de faire vos malins.

Maintenant ça rate pas à chaque fois qu’on a ce genre de sujet il y en a toujours un pour sortir la même connerie... Citation :Maintenant ça rate pas à chaque fois qu’on a ce genre de sujet il y en a toujours un pour sortir la même connerie... Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3944 Karma: 4259 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 @gattaca



L'euthanasie d'une bête chassée c'est pour éviter qu'elle montre aux autres comment éviter les chasseurs en les semant dans le centre commerciales ou la ville du coin! belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 323 Karma: 302 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Les acheteurs de steack au rayon boucherie (dont une bonne partie part dans les poubelles cause d'invendu) vont faire chier les chasseurs alors que l'animal sera bouffé à 100%, lui, au moins…

les chasseurs ont gracié l'animal en arrivant en ville et c'est ce qu'il fallait faire. point bar.

ils feraient mieux de s'occuper des abattoirs qui ne respectent pas la procédure… Loucheux J'aime glander ici Inscrit le: 1/9/2013 Envois: 8085 Karma: 4834 En ligne ! Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0

@kirua18

Perso je suis totalement contre la chasse à courre mais pour la chasse.

La vraie chasse, pour moi, c'est celui qui va tuer l'animal de manière rapide, dans le respect, pas celui qui va donner une mort lente et douloureuse pleine d'agonie. Aussi la vraie chasse c'est aussi souvent rentrer bredouille car c'est avant tout le plaisir de la nature avant de tirer sur du gibier.

Je me demande où est le plaisir d'avoir 50 chiens qui traquent jusqu'à épuisement un animal. C'est limite si on met un gps dans le cul de l'animal pour mieux le traquer.



A part à être un tradition de "noble", je ne vois pas trop à quoi ça sert.

C’est exactement ce que j’allais poster. La chasse « classique », aucun problème. Là c’est de la torture. Citation :C’est exactement ce que j’allais poster. La chasse « classique », aucun problème. Là c’est de la torture. Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 773 Karma: 867 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Dans ce genre de situation les chasseurs gracient le cerfs, je pense que c'est leur faire un procès d'intention que de s'imaginer qu'ils l'auraient attendu comme des chacals pour le tirer à son retour dans la forêt.



Si je me trompe sur ce point, je ne trouverais effectivement aucune noblesse aux chasseurs et serait résolument contre leur pratique. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2461 Karma: 1661 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 ceux qui emploient le terme de "gracier" comme si l'humain était supérieur à l'animal et avait droit de vie et de mort comme il veut sur lui, ça va ? bien dans les pompes ?



langage répugnant d'une coutume répugnante tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2297 Karma: 2913 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 @Jiovani depuis quand les chasseur nourrissent les hommes? tu rêves ils ce nourrissent eux à la limite s'tout. Et là on parle pas de chasse classique, mais de pister un animal avec une meute de chiens pour le faire crever d'épuisement. Rien de bien noble la dedans, et rien de nourrissant non plus. Begger Je suis accro Inscrit le: 20/12/2013 Envois: 1050 Karma: 488 En ligne ! Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 y'en a qui sont du coin? Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 155 Karma: 55 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0



AMI DES LOBBIES #12 - Chasse à courre



La vidéo est déjà passée :



AMI DES LOBBIES #3 - La chasse La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2840193 AMI DES LOBBIES #12 - Chasse à courreLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2689548 AMI DES LOBBIES #3 - La chasse vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1120 Karma: 1091 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0

@pac75

Citation :

@Barbatos

défendu par des bobos hipsters têtes à claques hystériques de l'autre

En attendant si les "bobos hipsters" n'avaient pas été là les chasseurs ne se seraient sans doute pas gêné pour l'achever sur le macadam...



tout à fait

https://www.leparisien.fr/oise-60/compiegne-60200/oise-apres-l-abattage-d-un-cerf-dans-un-jardin-prive-le-chasseur-suspendu-26-10-2017-7356744.php Citation :tout à fait Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2186 Karma: 2501 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Quand on sait que 84% de la population française est contre la chasse (la chasse à courre, ça doit être pire), on se demande comment un truc pareil peut encore exister.



Et c'est là le problème de nos démocraties : les chasseurs n'ont aucune légitimité, sinon la pression politique qu'ils exercent.



Comment une population aussi minoritaire peut-elle s'octroyer de fait nos forêts plusieurs fois par an ?

Comment peut-on laisser des gens armés s'approcher de nos maisons ?



N'importe quel autre loisir générant autant d'accidents mortels serait interdit sur le champs.

Pas la chasse.

Parce que sans eux, les sangliers qu'ils relâchent pas centaine juste avant l'ouverture décimeraient les récoltes. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6403 Karma: 1853 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0

@kirua18

la vraie chasse c'est aussi souvent rentrer bredouille car c'est avant tout le plaisir de la nature avant de tirer sur du gibier.

Toujours les mêmes arguments fallacieux, les chasseurs sont les vrais écolos etc... Et si c'est le plaisir de la nature pourquoi tu es obligé d'assassiner un animal ? Pourquoi tu ne t'arrêtes pas au plaisir de la nature sans tuer pour le plaisir ? Citation :Toujours les mêmes arguments fallacieux, les chasseurs sont les vrais écolos etc... Et si c'est le plaisir de la nature pourquoi tu es obligé d'assassiner un animal ? Pourquoi tu ne t'arrêtes pas au plaisir de la nature sans tuer pour le plaisir ? Jnkilus Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 46 Karma: 87 Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... Re: Un cerf se réfugie à Compiègne pendant une chasse à c... 0 Les deux-tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans.

Rameuter tout le quartier pour s'insurger contre la chasse à courre, en théorie ç'a l'air cool pour se donner une conscience. Mais le vrai problème c'est plutôt la disparition des habitats naturels. Combien de citoyens se sont levés pour s'opposer aux projets de construction de ce quartier ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.