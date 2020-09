Vidéo : Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire qui s’est trompé de direction (Espagne) Posté par Koreus

Pendant le triathlon Santander de Barcelone, en Espagne, le triathlète Diego Méntrida laisse passer un adversaire qui s'est trompé de direction juste avant la ligne d'arrivée.



Vidéo (35s) : Triathlète fair-play





Auteur Conversation Supernaz Je viens d'arriver Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 55 Karma: 162 Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 5 Pffff.... avec une mentalité pareille, il risque pas de devenir footballeur. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 852 Karma: 1185 Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 1 Le mec a refusé d'être sur le podium suite à une erreur, c'est vraiment fair play.



L'organisation a bien réagi au final aucun des deux n'est reparti sans médaille ni prime !



Pour info : on le voit pas prendre la mauvaise direction mais on le voit revenir en sprintant et se manger une barrière suite à une mauvaise direction prise 50m avant l'arrivée. Wernion Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2020 Envois: 48 Karma: 69 Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 1 Je viens pas sur Koreus pour retrouver foi en l'humanité ...

2nd degré please MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1127 Karma: 1757 Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 0 Comme il a déjà des lunettes noires, y'a plus qu'à lui offrir la canne blanche et le chien. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3636 Karma: 15003 Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 0 Joli geste ! Mais faut dire qu'ils Santander bien, ces deux-là. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 160 Karma: 413 En ligne ! Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 0 Garder sa lucidité malgré l'effort fait aussi partie des compétences d'un athlète, et semblerait que l'autre compétiteur est été au-dessus sur ce point. Bon après, pour sa défense, peut-être que les indications étaient vraiment foireuses.



Ça reste quoi qu'il en soit une belle image pour le sport ! roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1045 Karma: 2916 Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 0

Mais vouloir aller tout droit dans des barrières en métal qui sont manifestement là pour signaler qu'il faut PAS ALLER PAR LA, est-ce que ça lui donne pas un peu le droit d'être derrière ?



Je plaisante bien sûr, bel esprit sportif de sa part:p Il a été devant toute la course, donc il mérite d'être devant au classement.Mais vouloir aller tout droit dans des barrières en métal qui sont manifestement là pour signaler qu'il faut PAS ALLER PAR LA, est-ce que ça lui donne pas un peu le droit d'être derrière ?Je plaisante bien sûr, bel esprit sportif de sa part:p gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 165 Karma: 223 En ligne ! Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 0 Pfff quelle bande de losers.

C'est en encourageant des comportements pareils que la race humaine se dégrade. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 592 Karma: 722 En ligne ! Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... Re: Un triathlète fair-play laisse passer un adversaire q... 0 Me semble qu'il y a une exception normalement. Aucun britannique ne peut gagner loyalement quelconque épreuve sportive ou bataille militaire.