Vidéo : Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yellowstone (États-Unis) Posté par Skwatek

Un wapiti est attaqué et noyé par un grizzly dans la rivière Yellowstone.





Vidéo (5mn23s) : Grizzly vs Wapiti





Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 413 Karma: 2635 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 7 C'est une mise en scène des pratiquants de chasse à cours pour faire passer le message "vous voyez, c'est la nature, c'est normal".

On voit clairement que c'est un chasseur dans un déguisement de grizzly.

On m'la fait pas à moi !



On voit clairement que c'est un chasseur dans un déguisement de grizzly.



On m'la fait pas à moi !

12 commentaires Auteur Conversation



On voit clairement que c'est un chasseur dans un déguisement de grizzly.



On m'la fait pas à moi ! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1788 Karma: 1060 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 Il lui aura ensuite fallu près d'une demi-heure pour rejoindre la rive avec son repas.

Ouais ok,la vidéo dure 5:22,on me l'a fait pas non plus! Citation :Ouais ok,la vidéo dure 5:22,on me l'a fait pas non plus! stiflou Je m'installe Inscrit le: 6/10/2014 Envois: 110 Karma: 157 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 En plus, à cause de cette course, le wapiti est stressé et sa viande est impropre à la consommation … Enfin, c'est ce que j'ai lu dans un autre post.

J'espère qu'il n'y aura personne pour s'émouvoir qu'un animal sauvage se soit fait tuer par un prédateur au point de vouloir l'interdir. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3331 Karma: 8262 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 "What is normal for the spider, is chaos for the fly" TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3922 Karma: 2517 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 1 LA MINUTE CULTURE



Saviez vous que l'hybridation d'un Grizzli avec un ours polaire s'appelle un "GROLAIRE" (Grolar in english) ou un "PIZZLY".



Maintenant oui ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 773 Karma: 2419 En ligne ! Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 3 MINUTE CULTURE 2 (pas écrit en gros et en rouge parceque je ne sais pas faire):



Cette vidéo nous apprend que l'ours est plus fort que le wapiti.

Mais ça ne répond pas à l'énigme du siècle: À votre avis : c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ? Non parce que, l'hippopotame c'est quand même très très fort. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 688 Karma: 1709 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 C'est ouf, quand le wapiti se retourne pour donner des coups de cornes il sait qu'il s'est fait rattraper et que c'est mort kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1784 Karma: 2973 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 1 Et nous, en France on a tout pleins de chasseurs qui se prennent pour des Grizzlys : indispensable à la régulation de la nature... momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2002 Karma: 1326 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 Véridique, j'écoutais cette musique en regardant cette vidéo.

C'était épique

Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 15 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 Je vais me délecté des anti chasse qui ce remue comme des saumons hors de l'eau pour trouver quoi dire sous cette vidéo Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 190 Karma: 157 Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 2 @momoaliz,





Moi celle-ci mais j'avoue que c'était un peu moins épique du coup.





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3638 Karma: 15003 En ligne ! Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... Re: Un wapiti est tué par un grizzly dans la rivière Yell... 0 @Vassili44 Plus approprié :





