Vidéo : Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Posté par Koreus

C'est la 5e année consécutive que le comédien Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre en réalisant une petite vidéo



Vidéo (2mn21s) : 21/09/2020





Sur le même sujet :

Vidéo : 21/09/2019 Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 272 Karma: 153 Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 Pas réussi a lire la banderole tiré par l'avion...mais mon petit doigt me dis que ça doit être 21 September... Cerco Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 116 Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 Comment pourrait-il louper le 21-09-21 Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 274 Karma: 826 Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 Le mec est intouchable ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1786 Karma: 2975 Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 *Instant beauf ON*



A partir de 1.55 :

Heureusement que, dans la même situation, je ne caresse pas ma copine comme il caresse son chien...



*Instant beauf OFF* Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 914 Karma: 1195 En ligne ! Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 y a a a pas comme pas comme un un proble bleme morceau av avec ec av le morceau ceau morceau september ? CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14436 Karma: 17897 En ligne ! Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 Dudujones "That's today". La vidéo YouTube est de meilleure qualité.



En moins d'un jour il est déjà à 1 million de vues ! Ça s'annonce bien pour en refaire une l'année prochaine "That's today". La vidéo YouTube est de meilleure qualité.En moins d'un jour il est déjà à 1 million de vues ! Ça s'annonce bien pour en refaire une l'année prochaine Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 23 Karma: 67 En ligne ! Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique Re: Demi Adejuyigbe fête le 21 septembre 2020 en musique 0 Dommage que cette année l'automne tombe le 22 et pas le 21... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.