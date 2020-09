Vidéo : Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal en 2020 ? Posté par corent2

Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal en 2020 ? La réponse en vidéo :)



Vidéo (41s) : Le tri des déchets en 2020 à Montréal





Sur le même sujet :

Vidéo : Un centre de tri postal en Chine Vidéo : Un système de tri très rapide des tomates Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation thekenny Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2007 Envois: 11 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 vous penser que en France c'est différent ??? aure-o Je viens d'arriver Inscrit le: 12/3/2015 Envois: 66 Karma: 511 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 Il y a peut-être une explication rationnelle : si c'est le dernier ramassage avant le week-end, il vaut peut-être mieux (à contre-coeur) mélanger ce qui a été trié plutôt que de laisser les déchets tout le week-end ou encore faire une nouvelle tournée (au passage polluante) juste pour ça ?

Ce n'est qu'une supposition... New_Tella Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 140 Karma: 56 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 Qu'on vienne pas nous casser les coui**es avec le tri sélectif après ça Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1258 Karma: 500 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 2 Je tiens juste à dire que cette pratique n'est pas nouvelle et que sans doute, 80% des éboueurs le font, au Canada comme chez nous. D'autant que j'ai vu des éboueurs faire le contraire: vider certains conteneurs de tris dans les conteneurs d'ordures ménagères afin de ne pas les vider les jours suivants.



Lorsque j'ai fait quelques saisons, les collègues titulaires ne se gênaient pas.



Triste réalité mais bon, on ne révolutionnera rien du tout. Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 70 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 pareil en France, on nous prend pour des cons, c'est comme les masques qui servent à rien.. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3917 Karma: 5938 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 1 Ce comportement est fort probable...mais pas au Canada. Là bas, ils sont tous formidables...je crois que c est un complot visant à decridibiliser le Canada. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 209 Karma: 256 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 J'ai pas encore vu en France mais j'ai ma petite expérience avec les services de déchets collectifs en france.



Dans mon coin, c'est la communauté de commune qui gère ça.

Résultat, moins de passage qu'avant et pourtant toujours autant de taxe.

Alors je sais pas si c'est pareil au canada, mais quand tu as des fonctionnaires qui ne savent pas négocier, qui se font bouffer par des grosses sociétés, on arrive à ce genre d'aberration.



Sinon retour sur le boulot merveilleux de ma Communauté de commune pour les ordures.

Diminution du nombre de passages. (moins de passage pour la poubelle de recyclable, merci l'incitation à plus recycler ! Et certaines zone "privilégiées" ont gardées autant de passage qu'avant).

Suppression de la collecte des déchets verts. (sympa pour les séniors qui ont du mal à soulever les sacs de pelouse, au final la commune à prit le relais).

Et la taxe d'ordure ménagère qui augmente..



Alors je vais pas montrer du doigt l'éboueur qui est juste le dernier maillon de la chaîne, mais tous ceux en amont qui font de l'argent sur nos poubelles ou qui se remuent pas beaucoup. dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 776 Karma: 983 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 1



La même à Paris... (photo prise en février 2019) Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1622 Karma: 1003 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 Tous le monde fait çà sauf au japon. beretkat Je viens d'arriver Inscrit le: 5/9/2020 Envois: 2 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0

Tant que la vente de ce genre de chinoiserie sera autorisée avec autant d'emballage inutile, je ne me sentirait nullement coupable de ne pas être "écoresponsable, ou eco-biduletruc".



Les députés sont les législateurs, ils sont responsables.

A ce niveau la nous ne le sommes plus. Tant que la vente de ce genre de chinoiserie sera autorisée avec autant d'emballage inutile, je ne me sentirait nullement coupable de ne pas être "écoresponsable, ou eco-biduletruc".Les députés sont les législateurs, ils sont responsables.A ce niveau la nous ne le sommes plus. Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1745 Karma: 515 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 pareil en France, on nous prend pour des cons, c'est comme les masques qui servent à rien..

Troll ou pas troll ? Je n'arrive plus à savoir aujourd'hui Citation :Troll ou pas troll ? Je n'arrive plus à savoir aujourd'hui Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 596 Karma: 1063 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 Tabarnak de câlisse de ciboâââre!!! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1789 Karma: 2976 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0

@gunnar230

J'ai pas encore vu en France mais j'ai ma petite expérience avec les services de déchets collectifs en france.



Dans mon coin, c'est la communauté de commune qui gère ça.

Résultat, moins de passage qu'avant et pourtant toujours autant de taxe.

Alors je sais pas si c'est pareil au canada, mais quand tu as des fonctionnaires qui ne savent pas négocier, qui se font bouffer par des grosses sociétés, on arrive à ce genre d'aberration.



Sinon retour sur le boulot merveilleux de ma Communauté de commune pour les ordures.

Diminution du nombre de passages. (moins de passage pour la poubelle de recyclable, merci l'incitation à plus recycler ! Et certaines zone "privilégiées" ont gardées autant de passage qu'avant).

Suppression de la collecte des déchets verts. (sympa pour les séniors qui ont du mal à soulever les sacs de pelouse, au final la commune à prit le relais).

Et la taxe d'ordure ménagère qui augmente..



Alors je vais pas montrer du doigt l'éboueur qui est juste le dernier maillon de la chaîne, mais tous ceux en amont qui font de l'argent sur nos poubelles ou qui se remuent pas beaucoup.



Il me semble aussi que dans certains cas il y a un centre de tri adapté qui gère le tri, dans d'autre cas non.



Mais pour se donner bonne conscience ou pour anticiper un futur centre de tris des déchets, il mettent les 2 poubelles en place. Citation :Il me semble aussi que dans certains cas il y a un centre de tri adapté qui gère le tri, dans d'autre cas non.Mais pour se donner bonne conscience ou pour anticiper un futur centre de tris des déchets, il mettent les 2 poubelles en place. pouet007 Je m'installe Inscrit le: 14/9/2009 Envois: 419 Karma: 95 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 dans des localités où il y a des incinérateurs, je crois qu'ils ont parfois des consignes de remélanger pour augmenter le rendement de combustion (papier, carton, plastiques, ça brule mieux).

à confirmer ou pas par des professionnels Unetbweur Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2020 Envois: 1 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0

@dubstyle

La même à Paris... (photo prise en février 2019)







Alors, étant moi même rippeur dans une petite ville de 80K habitants, je peux expliquer ceci. Il arrive parfois (souvent) que des gens ne respectant pas le tri sélectifs mettent des déchets non prévu dans les poubelles jaunes (la plupart du temps, ce sont des bouteilles de bière en verre qui sont mises dans ces poubelles, soit par des passants peu scrupuleux, soit par les propriétaires trop feignants pour aller jusqu'au bac prévu). Celles-ci sont alors considérées comme "polluées",ne sont pas bonne pour le tri et donc collectées dans les camions des poubelles vertes.

Les poubelles grises/bleues/vertes de déchets que je collecte sont payantes, celles de cartons sont gratuites, mais deviennent payante dans le cas cité au dessus.

Par chez moi, le tri est respecté par les éboueurs, nous avons des camions et des tournées prévues à cet effet, que ce soit avec les poubelles publiques ou les poubelles privées. Les responsables sont très strictes là dessus et les employés de l'incinérateur et du centre de tri (deux endroits bien distincts) veillent à ce que tout soit fait dans les règles et n'hésitent pas à signaler les anomalies. Citation :Alors, étant moi même rippeur dans une petite ville de 80K habitants, je peux expliquer ceci. Il arrive parfois (souvent) que des gens ne respectant pas le tri sélectifs mettent des déchets non prévu dans les poubelles jaunes (la plupart du temps, ce sont des bouteilles de bière en verre qui sont mises dans ces poubelles, soit par des passants peu scrupuleux, soit par les propriétaires trop feignants pour aller jusqu'au bac prévu). Celles-ci sont alors considérées comme "polluées",ne sont pas bonne pour le tri et donc collectées dans les camions des poubelles vertes.Les poubelles grises/bleues/vertes de déchets que je collecte sont payantes, celles de cartons sont gratuites, mais deviennent payante dans le cas cité au dessus.Par chez moi, le tri est respecté par les éboueurs, nous avons des camions et des tournées prévues à cet effet, que ce soit avec les poubelles publiques ou les poubelles privées. Les responsables sont très strictes là dessus et les employés de l'incinérateur et du centre de tri (deux endroits bien distincts) veillent à ce que tout soit fait dans les règles et n'hésitent pas à signaler les anomalies. Jnkilus Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 47 Karma: 93 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0

@Djizeusse

Tabarnak de câlisse de ciboâââre!!!

Une rafale de 6 pieds ? Citation :Une rafale de 6 pieds ? Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 277 Karma: 826 En ligne ! Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 And the winner of "not my job" contest is... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 720 Karma: 3057 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0

@gunnar230

Diminution du nombre de passages. (moins de passage pour la poubelle de recyclable, merci l'incitation à plus recycler ! Et certaines zone "privilégiées" ont gardées autant de passage qu'avant).





Ils font ça aussi chez moi. 2 passages/semaine pour les dechets classiques, 1 passage semaine pour tout ce qui est cartons et plastiques. Sauf que mis a part du carton et du plastique, je jette pas grand chose. Du coup, je trie jusqu'à ce que la poubelle jaune soit remplie, puis je ne trie plus...



C'est là toute l'absurdité. On focalise tellement sur les responsabilités individuelles, qu'on en oublie les mesures collectives, comme une fréquence de passage plus importante pour le recyclé. Citation :Ils font ça aussi chez moi. 2 passages/semaine pour les dechets classiques, 1 passage semaine pour tout ce qui est cartons et plastiques. Sauf que mis a part du carton et du plastique, je jette pas grand chose. Du coup, je trie jusqu'à ce que la poubelle jaune soit remplie, puis je ne trie plus...C'est là toute l'absurdité. On focalise tellement sur les responsabilités individuelles, qu'on en oublie les mesures collectives, comme une fréquence de passage plus importante pour le recyclé. Tohkar Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2015 Envois: 13 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 Qu'est-ce-que c'est ? Un oiseau ? Un avion ? Ah non c'est ma foi en l'humanité qui se fait la malle. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3641 Karma: 15011 En ligne ! Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0 Toi tu t'emmerdes à trier tes déchets pour que tout finisse dans la même décharge ou en Malaisie, mais en attendant, y a toujours les politicos qui prennent l'hélico pour aller visiter un péage qui viennent te faire la morale comme quoi tu polues. Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 6137 Karma: 3934 Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... Re: Est-ce utile de faire le tri des déchets à Montréal e... 0

@Solostaran

Citation : pareil en France, on nous prend pour des cons, c'est comme les masques qui servent à rien..

Troll ou pas troll ? Je n'arrive plus à savoir aujourd'hui :)

Ouais ! Citation :Ouais ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.