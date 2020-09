Vidéo : Une femme rate son stationnement dans un parking souterrain Posté par Skwatek

Une femme sort de sa voiture pendant qu'elle se gare dans un parking souterrain. Mauvaise idée.





Vidéo (10s) : Stationnement dans un parking souterrain (Fail)





Sur le même sujet :

Vidéo : Enchaînement de mauvaises décisions à une sortie de parking Vidéo : Un automobiliste ivre sort d'un parking souterrain Vidéo : Comment ne pas sortir d'un parking Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1877 Karma: 485 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 5

@tryfax

Enfin j'espère quand même que cette dame ne sais pas fait mal.





On s'en fou un peu qu'elle sache ou non si elle s'est fait mal. L'important c'est qu'elle ne se soit pas fait mal ... Citation :On s'en fou un peu qu'elle sache ou non si elle s'est fait mal. L'important c'est qu'elle ne se soit pas fait mal ...

10 commentaires Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2299 Karma: 2924 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 0 j'aimerais savoir ce qui ce passe dans la tête des gens quand je vois ce genre de choses. Enfin j'espère quand même que cette dame ne sais pas fait mal. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 690 Karma: 1708 En ligne ! Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 0 Elle a eu méga chaud quand-même Lapin12 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2020 Envois: 1 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 0 Ouille... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 783 Karma: 2443 En ligne ! Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 1 Intelligence artificielle nécessaire à la voiture pour se garer seule aurait-elle été prélevée sur cette femme? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1792 Karma: 2976 En ligne ! Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 2

@tryfax

j'aimerais savoir ce qui ce passe dans la tête des gens quand je vois ce genre de choses. Enfin j'espère quand même que cette dame ne sais pas fait mal.



Certains puristes te diront qu'une Porsche SUV est déjà un non sens, voir même les SUV en général...





Enfin bon, comme qui dirait : elle s'en est sortit ! Citation :Certains puristes te diront qu'une Porsche SUV est déjà un non sens, voir même les SUV en général...Enfin bon, comme qui dirait : elle s'en est sortit ! MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 53 Karma: 55 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 1 J'ai l'impression qu'elle est bien garée finalement. Avec une portière en moins, certes... Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1830 Karma: 2937 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 0 Test de QI raté !! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 596 Karma: 1070 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 0 Un automobiliste decide de descendre de son véhicule alors qu'il est à pleine vitesse sur l'autoroute : mauvaise idée !

Un particulier décide de danser la tectonic alors qu'il utilise une tronçonneuse : mauvaise idée ...

Un ouvrier d'une fabrique de saucisses décide de piquer un roupillon sur le convoyeur principal : mauvaise idée !



...

Décidément, Alzheimer est vraiment une vacherie ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3643 Karma: 15025 En ligne ! Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 0 @MatPy C'est plus pratique pour entrer dans la voiture. Progrès ! -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1877 Karma: 485 Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... Re: Une femme rate son stationnement dans un parking sout... 5

@tryfax

Enfin j'espère quand même que cette dame ne sais pas fait mal.





On s'en fou un peu qu'elle sache ou non si elle s'est fait mal. L'important c'est qu'elle ne se soit pas fait mal ... Citation :On s'en fou un peu qu'elle sache ou non si elle s'est fait mal. L'important c'est qu'elle ne se soit pas fait mal ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.