Vidéo : Un petit garçon trolle son moniteur de natation Posté par Skwatek

Un petit garçon trolle son moniteur de natation qui lui apprend à plonger.







Vidéo (14s) : Un enfant trolle son moniteur de natation





Sur le même sujet :

Vidéo : Qui est le meilleur plongeur ? Vidéo : Une chatte apprend à son chaton à entrer dans un carton Vidéo : Un chat pousse un chien dans une piscine Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 280 Karma: 832 En ligne ! Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 3 Mais oui mon petit pote ! Ça c’est rigolo ! Excellent pour cet âge ! camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 659 Karma: 2144 Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 1 Merci pour le spoil, je n'aurai jamais trouvé ^^ thibaultlegrec Je m'installe Inscrit le: 3/10/2010 Envois: 315 Karma: 129 Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 0

Bien joué à toi, magnifiquement exécuté Sérieux il est adorableBien joué à toi, magnifiquement exécuté Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3922 Karma: 5950 Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 1 C est pas un troll, c est un prank. C est pas pareil. Un troll c est plus subtil oui. Je ferais bien des demonstrations mais c est pas mon genre. Captain_Fleurt Je viens d'arriver Inscrit le: 13/7/2020 Envois: 44 Karma: 79 Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 1 C'est pas un troll c'est un enfant le soleil le change pas en pierre c'est juste qu'il l'a poussée à l'eau parce qu'il est trop petit pour comprendre les règles sanitaires qui interdisent de se baigner tout habillé c'est pas méchant seulement bête mais innocent. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1046 Karma: 2918 Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 0

@Jinroh

C est pas un troll, c est un prank. C est pas pareil. Un troll c est plus subtil oui. Je ferais bien des demonstrations mais c est pas mon genre.

Alors là pas du tout, le prank et le troll ont des points communs non-négligeable et des divergences assez subtiles.

Je pousserai volontier plus loin ma réflexion pour que tu puisse saisir l'idée de façon claire et précise, mais ma religion me l'interdit:p Citation :Alors là pas du tout, le prank et le troll ont des points communs non-négligeable et des divergences assez subtiles.Je pousserai volontier plus loin ma réflexion pour que tu puisse saisir l'idée de façon claire et précise, mais ma religion me l'interdit:p Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 55 Karma: 74 Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 0 C'est bon enfant ! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 249 Karma: 320 En ligne ! Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation Re: Un petit garçon trolle son moniteur de natation 0 @Captain_Fleurt l'aspect sanitaire est souvent mis en avant mais c'est surtout une question de sécurité, les vetements peuvent entraver tes mouvement et augmentent significativement le risque de noyade Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.