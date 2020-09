Vidéo : Et Dieu créa le monde Posté par Earthshaker

Dieu est un programmeur stressé qui travaille à la maison. Il essaie d'avancer sur le projet « Terre » mais il a beaucoup de mal à se concentrer avec bébé Jésus qui joue en criant. Un jour cependant, il arrive à progresser...



Vidéo (7mn) : Tales from the Multiverse





Sur le même sujet :

Vidéo : Dieu Tetris Vidéo : L'animateur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.