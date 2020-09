Vidéo : Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à Roussillon (Isère) Posté par portnawak

Au cours d'une nuit, des malfaiteurs utilisent un camion pour voler le distributeur de billets de la Poste à Roussillon, en Isère.



Vidéo (1mn17s) : Vol d'un distributeur de billets à Roussillon





Auteur Conversation Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 416 Karma: 598 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 2 Ca va c'est discret... Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 216 Karma: 289 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 1 Je me demande quelle quantité d'argent contient un DAB au maximum. Est-ce vraiment rentable ce genre de casse ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 801 Karma: 2473 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0 hummm... comment ils ont fait pour accrocher les élingues au coffre? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 801 Karma: 2473 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 2

@Telemnor

Je me demande quelle quantité d'argent contient un DAB au maximum. Est-ce vraiment rentable ce genre de casse ?



Attends, je finis de compter et je te dis Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1166 Karma: 1501 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0

@Telemnor

Je me demande quelle quantité d'argent contient un DAB au maximum. Est-ce vraiment rentable ce genre de casse ?



Si le camion est volé, oui psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 337 Karma: 688 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 1 il avait le bon angle pour sniper,mais avec un téléphone...c'est compliqué dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2344 Karma: 5226 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 2 il n'y a pas un système qui recouvre les billets d'une peinture indélébile en cas de vol ? greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1643 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 1 @dtclulu Exactement donc leur casse de merde ne sert à rien Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 418 Karma: 2705 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 2

@greg808

@dtclulu Exactement donc leur casse de merde ne sert à rien

Sauf si c'est comme l'histoire de la trace rouge quand tu fais pipi dans la piscine municipale. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 354 Karma: 529 Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0

@Mopimoi

Citation :

@greg808

@dtclulu Exactement donc leur casse de merde ne sert à rien

Sauf si c'est comme l'histoire de la trace rouge quand tu fais pipi dans la piscine municipale.



Toi, tu as déjà essayé, si tu connais la réponse. NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 10 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 1 Ce sont des billets servis sur un plateau Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 60 Karma: 69 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0 J'aurais tant aimé entendre "ACTION", "COUPEZ".

Mais c'est dommage c'est la triste réalité. Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 60 Karma: 69 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0

@zoneh

hummm... comment ils ont fait pour accrocher les élingues au coffre?

Ça doit être une DAB posable et non encastré.

Ça doit être une DAB posable et non encastré. shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 559 Karma: 986 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0 Roh les cons, ils sont partis du mauvais sens pour faire le 15'583ème braquage en Suisse. gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2463 Karma: 2019 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0

@Telemnor

Je me demande quelle quantité d'argent contient un DAB au maximum. Est-ce vraiment rentable ce genre de casse ?

Pas très rentables pour les idiots qui ont fait le casse. Ils doivent s'adosser à un réseau de blanchiment. C'est le réseau qui prend la plus grosse part ; des cols blancs - peut-être même commanditaires - qui ne prennent aucun risque mais s'assurent que les billets ne puissent pas être pistés. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1796 Karma: 2983 En ligne ! Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... Re: Des malfaiteurs volent un distributeur de billets à R... 0 On peut toujours compter sur l peuple dans les coup dur.



De toute évidence, ils avaient les mains prisent et ne pouvaient pas filmer leurs exploits.



Grâce à la personne, ils ont leurs vidéo souvenir. Ok ! On est pas sur de la HD.



Un peu comme quand tu descends du manège, tu passes voir les photos à acheter, sauf que là !

