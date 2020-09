Vidéo : Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Posté par corent2

Un camion-benne perd l'équilibre et se renverse juste à côté d'une fillette.



Vidéo (23s) : Un camion manque d'écraser une fillette





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 797 Karma: 2464 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0 Je ne sais pas dans quel pays ça se déroule, mais c'est chaud de bosser dans ces conditions! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 597 Karma: 1073 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 1 Depuis quand les jouets sont à ce point réalistes ?

C'est un montage ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10944 Karma: 10232 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0 Quelle inconscience, j'ai vraiment eu un coup de chaud pour cette pauvre fillette ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 873 Karma: 1230 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 2 @Wiiip

Depuis quand les petites filles sont aussi grandes ? C'est une géante !



C'est un montage ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10944 Karma: 10232 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0 Quelle inconscience, j'ai vraiment eu un coup de chaud pour cette pauvre fillette ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 873 Karma: 1230 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 2 @Wiiip



gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 167 Karma: 221 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0 C'est l'inverse, c'est la fillette qui manque de se faire écraser par le camion vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1122 Karma: 1089 En ligne ! Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0 je trouvais le pare-brise un peu bizarre. Me demandais ce que c'était ce bibendum à la fin Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 21 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0

@Wiiip

On voient bien que c'est du plastique quand on cherchent pas la fillette sur la vidéo pendant 15s

@Wiiip

Depuis quand les jouets sont à ce point réalistes ?



C'est un montage ?



dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 691 Karma: 1709 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 1 Ça m'a perturbé cette vidéo ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 873 Karma: 1230 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 1 Jiovani

Je pense qu'il parle surtout des détails du camion, même les suspensions de la cabine font vraies et le dessous fourmille de détails.

Et c'est pas donné ce genre de "jouet"



Je pense qu'il parle surtout des détails du camion, même les suspensions de la cabine font vraies et le dessous fourmille de détails.



http://www.planet-rc.ch/RC-Fahrzeuge-E-Teile-Tuning/RC-Autos-Fahrzeuge/Elektro-RC-Modelle/RC-Lastwagen-Anhaenger/RC4WD-1-14-6x6-Nashorn-Semi-Truck-FMX::198352854.html kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1795 Karma: 2982 Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille Re: Un camion-benne manque d'écraser une petite fille 0 Les effets au cinéma sont de plus en plus poussés !