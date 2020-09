Vidéo : Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la prévention contre le pickpocket Posté par Koreus

« Attention aux pickpockets », le conducteur de la ligne 7 du métro parisien passe un message pour sensibiliser les passagers au vol à la tire.



Vidéo (1mn) : « Attention aux pickpockets » alerte un conducteur de métro





Sur le même sujet :

Vidéo : Faire sourire les gens dans le métro Vidéo : Un conducteur de métro parisien chante sur la ligne 6 Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 869 Karma: 1221 En ligne ! Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 6 C'est sympa, ça lui coûte rien et surtout ça ramène un peu d'humanité dans un lieu pas toujours très convivial où tous le monde fait la tronche. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 284 Karma: 859 Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 0 ThomGamer MAIS TROP !!! MAIS TROP !!! docteurweb Je suis accro Inscrit le: 1/1/2005 Envois: 1091 Karma: 406 Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 1 @ThomGamer oué franchement c'est une vidéo qui donne le sourire, ça fait vraiment du bien en ce moment ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3931 Karma: 5969 Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 0

@ThomGamer

C'est sympa, ça lui coûte rien et surtout ça ramène un peu d'humanité dans un lieu pas toujours très convivial où tous le monde fait la tronche.

Nan.

Citation :Nan. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6417 Karma: 1894 Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 0 Exact, station Gare de l'Est comme Gare du Nord à éviter fortement...! Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1403 Karma: 1741 Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 0 D'habitude j'aime pas prendre le métro mais j'avoue que ça donne envie de faire un p'tit tour (bon peut être pas avec le covid etc mais qd même) Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42501 Karma: 18236 En ligne ! Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 2 De toute façon, ce n'est pas compliqué : si pickpocket il y a, coups d'genou dans sa face ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2342 Karma: 5219 En ligne ! Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... Re: Le conducteur du métro ligne 7 à Paris fait de la pré... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.