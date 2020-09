Vidéo : Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Suisse) Posté par Koreus

Un BASE jumper s'élance depuis une falaise à travers une forêt à Lauterbrunnen, en Suisse.



Vidéo (53s) : Courir et sauter dans les bois





NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 12 Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... 0 Je suis déçu, j'attendais la chute.



Il aurait quand même pu atterrir accroché à la cime d'un arbre. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3933 Karma: 5972 Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... 1 Ah oui c est le fameux jeux du "attention si je t attrape je t en**le!!".

J aurais saute aussi.

Gring Je m'installe Inscrit le: 22/10/2012 Envois: 307 Karma: 202 Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... 0 Il a la voix de Perceval dans Kaamelott. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 279 Karma: 76 Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... 0 Le mec en bleu n'a jamais été retrouvé, la maison c'est celle de Gargamel et il y avait une seule Shtroumfette pour tout un village.... Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 39 Karma: 161 Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... 0 "Salade, radis, poireau, tchoutchoutchoutchou!" Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 615 Karma: 1111 Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... Re: Un BASE jump à travers la forêt de Lauterbrunnen (Sui... 0