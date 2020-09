Vidéo : Un homme s'échappe d'un tribunal pendant sa condamnation (États-Unis)

Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10947 Karma: 10233

Re: Un homme s'échappe d'un tribunal pendant sa... Re: Un homme s'échappe d'un tribunal pendant sa... 0 Ca illustre bien le fait qu'il y a deux catégories de policiers. Il y a les bons et les mauvais flics.



Le bon flic, il va pas réfléchir, quitte à faire un vol plané dans les escaliers.



Le mauvais flic, il ne va pas trop forcer, des fois que sa jambe lui ferait encore plus mal, et il va arriver à son aise 3 secondes après tout le monde. ^^