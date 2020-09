Vidéo : Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant le rallye Cœur de France 2020 Posté par kikekoi

La Ford Fiesta R2T du pilote Lucas Zielinski et son copilote Enzo Mahinc fait un spectaculaire vol plané pendant le rallye Cœur de France 2020.



Vidéo (8s) : Vol plané pendant le rallye Cœur de France 2020





Sur le même sujet :

Vidéo : Une voiture décolle à un rond-point Vidéo : Crash de Thierry Neuville au rallye du Chili 2019 Vidéo : Violente sortie de route d'Ott Tänak (Rallye Monte-Carlo 2020) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation AymericCaron Je m'installe Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 135 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 3 Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 926 Karma: 299 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 un petit "i believe i can fly" s'impose ! Film_1984 Je viens d'arriver Inscrit le: 10/8/2016 Envois: 3 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 De là haut je vois ma maisooooooon chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 656 Karma: 827 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 2 Décidément, même pendant son temps libre le policier continue à faire des voles planés ! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1275 Karma: 638 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 1 On ne les a pas prévenu au sujet de l existence de virage dans les rallyes ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2344 Karma: 520 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 Et après on nous emmerde à nous faire payer des vignettes pour la pollution... touffu64 Je m'installe Inscrit le: 17/2/2011 Envois: 180 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 En même temps les mecs ils respectent pas les limitations de vitesses... Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 795 Karma: 993 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 Il a raté son drift en fait ? ou un problème dans la direction ? Ses roues ne tournent même pas, c'est bizarre. Je pense pas qu'il ait oublié de tourner le volant alors ^^' Archange Dalmatiens Inscrit le: 13/6/2005 Envois: 101 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 En même temps, quand tu vois un tremplin en fin de ligne droite, c'est tentant... Tigre_de_Poche Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 25 Karma: 92 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 PloufPlouf Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2020 Envois: 1 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 Ils feraient mieux de piloter plutôt que de s'envoyer en l'air pendant la course ! Xenatus Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2013 Envois: 70 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 1 @Gyeongri peut-être une mauvaise communication des informations de la part du co-pilote? Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 795 Karma: 993 Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... Re: Une voiture fait un spectaculaire vol plané pendant l... 0 @Xenatus Peut-être aussi, il se serait vraiment bien foiré dans ce cas ^^ Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.