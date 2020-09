Vidéo : Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard sur RTL Posté par Skwatek

Le coup de gueule de l'acteur François Cluzet contre l'humoriste Jean-Marie Bigard dans l'émission « On refait la télé » sur RTL.





Vidéo (2mn3s) : Coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Marie Bigard





Sur le même sujet :

Vidéo : Jean-Marie Bigard pris à partie par des Gilets jaunes Vidéo : Laurent Weil aux Daft Punk : Enlevez vos masques ! Vidéo : Le coup de gueule d'Alexandre Astier contre les médias Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 40 Karma: 197 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 7 "Je déteste l'intolérance" tout en étant intolérant



Dans ce genre de cas je préfère pas prendre parti pour ou contre car ici; même si je suis d'accord, je trouve ça irrespectueux et hypocrite

21 commentaires Auteur Conversation Odjbox Je m'installe Inscrit le: 20/3/2015 Envois: 156 Karma: 136 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 Il a dit quoi du coup dans cette interview ? lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 784 Karma: 474 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 Un peu de vérité, ça fait du bien. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42537 Karma: 18295 En ligne ! Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 1 Installer des caméras sur une table, ce n'est pas une bonne idée. Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 52 Karma: 224 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 1 Tiens, on voit plus l'appui-tête ! Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 40 Karma: 197 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 7 "Je déteste l'intolérance" tout en étant intolérant



Dans ce genre de cas je préfère pas prendre parti pour ou contre car ici; même si je suis d'accord, je trouve ça irrespectueux et hypocrite Kokoon Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 204 Karma: 131 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 2 c'est toujours compliqué de se dire contre l'intolerence Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1893 Karma: 1941 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0

@Gribouillage

Citation : Tiens, on voit plus l'appui-tête !

Mais il aura du chocolat, il a des bras. François Cluzet : " ..les réseaux sociaux ..je m'en fou complétement...j'ai 65 balles, qu'est-ce j'en ai a foutre". Je n'attendais pas moins d'un INTOUCHABLE.Citation :Mais il aura du chocolat, il a des bras. bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 50 Karma: 68 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 2 "Moi, je ne donne pas mon avis. Tous les cons donnent leur avis" pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6425 Karma: 1896 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 Fondamentalement je suis plutôt d'accord avec lui à propos de Bigard, en revanche le terme beauf me dérange il ne devrait pas l'employer de cette façon, difficile de ne pas y voir un mépris de classe. De plus, François, on est souvent le beauf d'un autre.. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8774 Karma: 21714 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 2









PS: Cluzet, les beaufs te demandent de bien vouloir te carrer ta tolérance DTC François Cluzet est payé par big pharma pour décrédibiliser Bigard parce qu'il fait peur à l'état profond qui sent bien que le système s’effondre et que le pédo sataniste n'arrive pas à contraindre tout le monde à porter le masque de la soumission comme un ver de terre alors que Bigard c'est plutôt un aigle.PS: Cluzet, les beaufs te demandent de bien vouloir te carrer ta tolérance DTC LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3342 Karma: 8268 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 Je comprends pas la violence à l'égard de Bigard. Perso Bigard me semble sincère dans sa démarche. Il propose quoi Cluzet de mieux? il fait quelque chose lui? jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 29 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 Le seul truc qui relie encore Bigard au peuple de France sont ses blagues salaces et encore heureux qu'il est là pour continuer à les sortir, pour le reste se prétendre proche du peuple quand t'as passé ta vie à critiquer les impôts en habitant la commune de Mougins dans une grosse villa c'est se foutre de la gueule des gens . Mais quand des acteurs comme Cluzet se permettent de le juger de manière aussi violente c'est contre productif et du coup je vais aller m'écouter une de ses vannes ... erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2479 Karma: 1676 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0



par contre j'aime la fraicheur quand il dit que les réseaux sociaux c'est un ramassis de gens qui ont besoin de donner leur avis, et qu'on en a rien à foutre

(merde, koreus aussi du coup, et mon avis avec ) la critique avec l'attaque ad hominem, ça marche malpar contre j'aime la fraicheur quand il dit que les réseaux sociaux c'est un ramassis de gens qui ont besoin de donner leur avis, et qu'on en a rien à foutre(merde, koreus aussi du coup, et mon avis avec Laikminfrin Je m'installe Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 143 Karma: 203 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 Même si Bigard s'est fait conspuer dans les dernières manifestations, j'ai le sentiment que Cluzet s'adressait à une classe sociale voir directement aux gilets jaunes. Le terme Beauf à souvent été utilisé ces derniers mois pour les qualifier. TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 362 Karma: 319 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 2 "moi je donne pas mon avis, tous les cons donnent leur avis", juste après avoir donné son avis sur Bigard

"j'en ai rien à foutre", mais j'ai besoin de venir le dire à la radio

Bref t'es pas mieux que Bigard en fait... Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 138 Karma: 202 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 @Koalajasu Hooo un koala !!



J'aime les koalas. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2193 Karma: 2517 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0

@LeFreund

Il propose quoi Cluzet de mieux? il fait quelque chose lui?



De mieux que quoi ?

Que de se présenter sans programme, et avec comme mot d'ordre "allez tous vous faire..." ?



La forme est critiquable, mais sur le fond, il a totalement raison.



Aujourd'hui la TV donne autant de crédit à un éminent savant, qu'à Jean-pierre du bar tabac de la gare...

Le nivellement par le bas. Citation :De mieux que quoi ?Que de se présenter sans programme, et avec comme mot d'ordre "allez tous vous faire..." ?La forme est critiquable, mais sur le fond, il a totalement raison.Aujourd'hui la TV donne autant de crédit à un éminent savant, qu'à Jean-pierre du bar tabac de la gare...Le nivellement par le bas. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 280 Karma: 78 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0

@Koalajasu

"Je déteste l'intolérance" tout en étant intolérant



Dans ce genre de cas je préfère pas prendre parti pour ou contre car ici; même si je suis d'accord, je trouve ça irrespectueux et hypocrite

Merci, j'avais peur de ce que les commentaires allaient dire. J'ai vu le tiens en premier et jme suis arrêté là

Tout ce qu'on voit c'est quelqu'un se plaindre de quelqu'un pour qu'on puisse s'en plaindre.

Quelqu'un d'autres à quelque chose de bien et constructif à dire? ou je vais juste recevoir des correction sur l'orthographe et mon manque de révolte?

Merci encore Koalajasu (chouette pseudo Citation :Merci, j'avais peur de ce que les commentaires allaient dire. J'ai vu le tiens en premier et jme suis arrêté làTout ce qu'on voit c'est quelqu'un se plaindre de quelqu'un pour qu'on puisse s'en plaindre.Quelqu'un d'autres à quelque chose de bien et constructif à dire? ou je vais juste recevoir des correction sur l'orthographe et mon manque de révolte?Merci encore Koalajasu (chouette pseudo erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2479 Karma: 1676 Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... Re: Le coup de gueule de François Cluzet contre Jean-Mari... 0 TiTan91 Citation : "j'en ai rien à foutre", mais j'ai besoin de venir le dire à la radio

pour sa défense, il répond à une question



il fait pas une heure de bfm pour exposer cet avis Citation :pour sa défense, il répond à une questionil fait pas une heure de bfm pour exposer cet avis Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.