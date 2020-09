Vidéo : L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d'une tasse Posté par Skwatek

L'effet chocolat chaud, également appelé effet allasonique, est un phénomène de mécanique des ondes que l'on reproduit en touillant un liquide chaud additionné de poudre soluble et en tapant sur le bord de la tasse de manière répétée : on observe alors que le son produit devient de plus en plus aigu.





Vidéo (49s) : L'effet chocolat chaud





L'effet bouche bée est un phénomène d'étonnement qui survient quand tu constates qu'il existe des gens qui font leur chocolat chaud à base d'eau.

Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 24 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 J'ai supporté toutes la vidéo dans l'espoir que la tasse explose.... GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 206 Karma: 268 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 9 L'effet bouche bée est un phénomène d'étonnement qui survient quand tu constates qu'il existe des gens qui font leur chocolat chaud à base d'eau. ZzZzZ Je m'installe Inscrit le: 21/4/2019 Envois: 312 Karma: 399 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 1 Bon, ben, je sais ce qu'il me reste a faire demain matin en préparant le chocolat des petits... Gare aux oreilles. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1049 Karma: 2926 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 Je fais ça a chaque fois que j'ai une tasse de café avec une cuillère x) ahahah Je viens d'arriver Inscrit le: 25/2/2019 Envois: 44 Karma: 135 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 J'ai voulu essayer chez moi, mais comme j'avais pas de chocolat j'ai mis du sel ( poudre soluble ? ), il s'est rien passé et j'ai perdu la moitié de mon sel InsertCoin Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2020 Envois: 3 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 Guraz TeamSpeak Addict Inscrit le: 7/5/2009 Envois: 4615 Karma: 568 En ligne ! Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 1

L'étrange bruit du café

Explication par @scilabus, vugarisation scientifique. Même chose avec le café :L'étrange bruit du caféExplication par @, vugarisation scientifique.



L'étrange bruit du café

-MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3572 Karma: 1250 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 737 Karma: 854 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 1 Gâcher du chocolat en le mettant dans de l'eau, ça mériterait qu'on lui tape dessus avec la cuillère pour écouter les variations de tonalité de ses cris unknown001 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/12/2019 Envois: 31 Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 JMCMB lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 288 Karma: 453 En ligne ! Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... Re: L'effet chocolat chaud en frappant sur le bord d... 0 @unknown001 Wow, non seulement je me couche moins bête, mais, en plus, j'ai appris un nouveau sigle.