Vidéo : Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l'autoroute A83 au sud de Nantes Posté par Koreus

Hier sur l'autoroute A83 au sud de Nantes, le Koreusien Foxinou a filmé avec sa dashcam une voiture en contresens. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident.



Vidéo (15s) : Voiture en contresens sur l'A83 (Nantes)





Sur le même sujet :

Vidéo : Voiture à contresens sur l’A1 Vidéo : Voiture à contresens Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 458 Karma: 726 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 21 Une fois je roulais sur l'autoroute et la radio annonçait un conducteur à contresens, alors qu'en fait ils étaient des centaines ! kantin1989 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/8/2020 Envois: 3 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 7 Sans être pour la délation. Ce genre de vidéo devrait suffire à faire arrêter la personne et la verbaliser. La c'est une personne très dangereuse pour les autres qui ne mérite pas de conserver son permis de conduire.

12 commentaires Auteur Conversation mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 807 Karma: 619 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 2 Putain! kantin1989 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/8/2020 Envois: 3 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 7 Sans être pour la délation. Ce genre de vidéo devrait suffire à faire arrêter la personne et la verbaliser. La c'est une personne très dangereuse pour les autres qui ne mérite pas de conserver son permis de conduire. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42546 Karma: 18322 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 2 La hantise de tout automobiliste. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 458 Karma: 726 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 21 Une fois je roulais sur l'autoroute et la radio annonçait un conducteur à contresens, alors qu'en fait ils étaient des centaines ! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 126 Karma: 600 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0 Comment 2 voitures peuvent être à contre sens !? Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30822 Karma: 9179 En ligne ! Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0 @Koreus Il t'a envoyé la vidéo directement sans passé par le forum? demos Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 63 Karma: 81 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0 Toute l'actualité insolite en continue sur Koreus TV avec notre envoyé spécial pour la Bretagne (ou presque) Foxinou Foxinou Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2005 Envois: 87 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 4 Wiliwilliam tout à fait tout à fait Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 71 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0

relever la matricule DN 310 CP c'est à qui lol relever la matricule DN 310 CP c'est à qui lol Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30822 Karma: 9179 En ligne ! Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0 Foxinou on sent le vieux d'la vieille qui a MP son poto! on sent le vieux d'la vieille qui a MP son poto! JCM77 Je suis accro Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 657 Karma: 698 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0 Fake, parce qu’en vrai, c’est une 2008... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6426 Karma: 1898 Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... Re: Un Koreusien filme une voiture en contresens sur l&ap... 0 Ça vaut retrait du permis de conduire pendant des années là c'est juste la mort qui roule à fond, aucune circonstances atténuantes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.