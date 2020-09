Vidéo : Un concours de rugissement entre un lion et un homme Posté par Koreus

Un concours de rugissement entre un lion et un visiteur du zoo de Londres, en Angleterre.



Vidéo (45s) : Concours de rugissement





Vidéo : « Le Roi lion » avec des chats Vidéo : Des lionceaux essaient de rugir comme Papa Vidéo : Faire hurler un loup arctique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Auteur Conversation Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 286 Karma: 867 Re: Un concours de rugissement entre un lion et un homme 2 Le pauvre a enchainé les tournages MGM et Perrier, et là, t'as un relou qui vient le faire chier pendant sa pause...normal qu'il soit HS ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1800 Karma: 2983 Re: Un concours de rugissement entre un lion et un homme 1



A la fin il pionce. Mouais sur un registre plus petit mon chat est assez similaire.A la fin il pionce. LeCromwell Je masterise ! Inscrit le: 23/5/2009 Envois: 4378 Karma: 4596 Re: Un concours de rugissement entre un lion et un homme 1 J'ai wait for what? Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1836 Karma: 2937 Re: Un concours de rugissement entre un lion et un homme 0 Son arme secrète pour gagner le concours : les postillons vénéneux ! Bien ouèj le chaton ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 419 Karma: 2721 Re: Un concours de rugissement entre un lion et un homme 0 Qui aura le dernier mot ?

OK, 1-0 pour le visiteur.



OK, 1-0 pour le visiteur. Pour le match retour, on enlève le grillage. Qui aura le dernier mot ? Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 618 Karma: 1117 Re: Un concours de rugissement entre un lion et un homme 0



Moi j'attend la battle avec ce lion là