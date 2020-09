Vidéo : Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son château fort (Puy-de-Dôme) Posté par _Servietsky_

Laurent Mercier, habitant de Vernet-Sainte-Marguerite, dans le Puy-de-Dôme, construit son propre château fort avec des matériaux modernes.



Vidéo (2mn23s) : Un homme construit son château fort (Puy-de-Dôme)





Auteur Conversation Jiovani Je viens d'arriver Inscrit le: 8/9/2020 Envois: 28 En ligne ! Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 le fantasme du survivaliste que je suis Opikanoba Je masterise ! Inscrit le: 19/6/2007 Envois: 2050 Karma: 174 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 "on pari qu'il sera le seul sur le créneau" ha ha ha ces journalistes Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 430 Karma: 1439 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0

The Monty Python and Holy Grail, The English meet the French castle - French subtitles NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 15 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 Trop Fort ce château LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3346 Karma: 8273 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 Il manque les douves et le pont-levis PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10953 Karma: 10240 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0

@Opikanoba

"on pari qu'il sera le seul sur le créneau" ha ha ha ces journalistes ;-)



C'était le défi en salle de rédaction avant d'aller sur le terrain à mon avis ^^



"Bruno, tu te démerdes mais tu nous places un "créneau" hein !" Citation :C'était le défi en salle de rédaction avant d'aller sur le terrain à mon avis ^^"Bruno, tu te démerdes mais tu nous places un "créneau" hein !" Olyer Je viens d'arriver Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 16 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 3 Assez étonné qu'il est eu un permis de construire... Tant mieux pour lui Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 333 Karma: 278 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 Je me demande bien combien ca lui coutera en tout. certe ya pas la main d'œuvre mais bon... Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 54 Karma: 238 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 2 Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son château.



Il l'a appelé Nelson ...



Nelson Monfort. Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 268 Karma: 99 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 c'est vraiment sympa meme si les materiaux rendent le chateau un peu tristounet je suis sur qu'une fois terminé ca va faire quelque chose de joli. unknown001 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/12/2019 Envois: 32 Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... Re: Un habitant de Vernet-Sainte-Marguerite construit son... 0 « Tout le monde rêve d'avoir un château, de posséder un château fort, [...] »



Bah oui, vous ne rêvez pas d'avoir un château fort vous ?

Haha, même si leur obstination force le respect, ils me rire ces passionnés !

Non, vraiment M. Mercier, je n'ai que faire d'un château fort !