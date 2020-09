Vidéo : Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Posté par jopopmk

Un ensemble de clichés sur la Bretagne et les Bretons qui font bien marrer mes potes bretons.





Vidéo (1mn31s) : Les Bretons et ...





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2725 Karma: 8614 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 1 Le soleil s'est pris un vent ! Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 1104 Karma: 1237 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 0



On va quand même pas se laisser piquer nos choux-fleurs ! C'est probablement un Breton qui l'a fait. Avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de sudiste qui viennent s'installer en Bretagne pour fuir la canicule avec toutes les conséquences qui vont avec, seins nus sur les plages etcOn va quand même pas se laisser piquer nos choux-fleurs ! GodTenore Je m'installe Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 207 Karma: 313 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 1 PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10956 Karma: 10244 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 0

@WeWereOnABreak

Le soleil s'est pris un vent !



Le Normand aussi ^^ Citation :Le Normand aussi ^^ Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 180 Karma: 460 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 1 Le mont Saint-Michel est NORMAND !!!
P.S.: Je suis breton.



Il va bien y avoir un Koreusien pour nous brandir un drapeau breton dans les commentaires !? Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11838 Karma: 9773 En ligne ! Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 1 Wiliwilliam



Merci pour cette très bonne remarque



Le Gwen a Du sous un beau ciel bleu

Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 30842 Karma: 9205 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 1 @Yazguen Et voilà, encore un drapeau pas à sa place. Pourquoi dans un beau ciel bleu? (>_<)
Facile celle là, j'te l'accorde.

Legrisan Je viens d'arriver Inscrit le: 12/11/2007 Envois: 9 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 0 La bataille éternelle entre la Bretagne et la Normandie pour le Mont St Michel -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3575 Karma: 1249 Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons Re: Les clichés sur la Bretagne et les Bretons 0 Je suis déçu, je m'attendais à voir un petit sketch drôle...