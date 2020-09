Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 110) Posté par Skwatek

Des gars essaient de rouler sur une botte de foin avec un 4x4.





Vidéo (2mn4s) : Pousser une botte de foin avec un 4x4 (Fail)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Don-DPK Je m'installe Inscrit le: 11/3/2008 Envois: 271 Karma: 203 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 2 LADA c'est plus fort que toi guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 251 Karma: 323 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 1 c'est normal en russie elysium Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2006 Envois: 81 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 J'ai toujours bien aimé bosser aves les Russes et cette vidéo bah c'est un raccourci (attention c'est pas des rigolos non plus), mes plus grand souvenirs c'est eux et les Irlandais...j'ai pris des actions chez pfizer après Kahax Je m'installe Inscrit le: 11/7/2006 Envois: 219 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 Y a pas que du Sprite dans cette bouteille... gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2508 Karma: 2058 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 L'ennui à la campagne + manque d'idée = ... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 883 Karma: 1275 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 Quand y a un disclaimer en russe au début d'une vidéo, tu sais déjà que ça va être complétement con. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3348 Karma: 8289 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 C'est vraiment traître les bottes de foin qui courent au milieu des champs. Pourtant ils roulaient pas si vite que ça Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 288 Karma: 878 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 "Compagnon joyeux en voyage, vaut une voiture" Heureusement alors, parce que tu vas devoir en repayer une ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10959 Karma: 10251 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 Blyat !!! teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 19 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 1 putain d'aiguille! bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 44 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 C'est pas con, mais il faut le faire avec une Ferrari pour que ça marche bien, pas une Lada, question de garde au sol chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 659 Karma: 827 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 La Russie ce grand pays Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 61 Karma: 68 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 Une Lada avec radar de recul??? Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 12195 Karma: 4300 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 'Tain, pété un rétro… pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6431 Karma: 1905 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 110) 0 Au moins la bouteille est intacte..