Vidéo : Comment utiliser son parapluie dans un escalator Posté par Koreus

Un homme a une technique pour éviter que les pervers regardent sous la jupe de sa copine dans un escalator.



Vidéo (15s) : Protéger sa copine en mini jupe des pervers





C'est juste pour ne pas qu'on voit les couilles.

10 commentaires Auteur Conversation Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 55 Karma: 269 Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 9 C'est juste pour ne pas qu'on voit les couilles. Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1896 Karma: 1943 Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Gribouillage

Citation : C'est juste pour ne pas qu'on voit les couilles.



Et aussi faire d'un parapluie un parapet pour la/les personne(s) derrière. Citation :Et aussi faire d'un parapluie un parapet pour la/les personne(s) derrière. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3349 Karma: 8292 Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 1 Si on peut même plus prendre l'escalator tranquille... lève les yeux bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 959 Karma: 341 Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Comment être à la limite du pervers narcissique en 5 leçons.



1. Faire comprendre à ta copine par des moyens détournés que ce qu'elle porte/ce qu'elle fait n'est pas adapté.

2. Tu ne passeras jamais pour un con si tu lui dis que c'est pour son bien.

3. Des gens trouveront ça normal et te féliciteront de ta bienveillance.

4. Quelqu'un filmera et diffusera la scène. Tu utiliseras les commentaires qui vont dans ton sens pour appuyer ton argumentaire.

5. Tu lui as bien retourné le cerveau? Maintenant dénigre la.



A toi maintenant de devenir le petit pervers narcissique que tu as toujours été! \o/ Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 606 Karma: 712 Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Et pendant ce temps là lui, il a placé plein de miroir à l'intérieur de son parapluie ! Ca se voit direct au coup d’œil qu'il jette ! lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 289 Karma: 453 Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Soit la copine est d'accord pour l'idée du parapluie, mais dans ce cas, pourquoi mettre une mini-jupe ?

Soit elle n'est pas d'accord, mais dans ce cas, ça va pas être facile entre eux...



[edit] Et sous mon pseudo y'a tout plein de parapluies, spamoi [/edit] Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1175 Karma: 1502 En ligne ! Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Comment le cameramen pouvait le savoir ? Vassili44 Je m'installe Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 237 Karma: 183 En ligne ! Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Tout le monde s'en fout mais il a un parapluie Rolls-Royce.



Tout le monde s'en fout mais il a un parapluie Rolls-Royce.

Comment ça tout le monde s'en fout !!!! C'est le détail qui change tout au contraire. La grande classe !

Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 103 Karma: 226 En ligne ! Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator Re: Comment utiliser son parapluie dans un escalator 0 Je rêve ou le mec qui arrive derrière essai de filmer ?