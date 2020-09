Vidéo : Un avion passe le mur du son pendant un match de Roland-Garros Posté par Adr1enb

Un bruit d'explosion a retenti à Paris, il y a quelques minutes, entendu de partout dans la région parisienne, même à Roland-Garros. Ce serait un avion qui aurait passé le mur du son.



Vidéo (14s) : Un avion passe le mur du son (Roland-Garros)





Vidéo : Nelson Monfort parle trop fort pendant un match de Roland-Garros Vidéo : Les vitres n'aiment pas le rase-motte Vidéo : Un avion de chasse F-18E passe le mur du son

gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2517 Karma: 2073 En ligne ! Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 11 Nelson !

14 commentaires Auteur Conversation vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1130 Karma: 1105 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0 ) on peut même plus se faire des accélérations tranquille. En tout cas si on le sait pas, c'est dans une demi douzaine de journaux. (puis, sur koreus gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2517 Karma: 2073 En ligne ! Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 11 Nelson ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3350 Karma: 8297 En ligne ! Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 2 Moinfort l'avion! Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 169 Karma: 202 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 4 Aussi rapide que l'élimination des français au premier tour! Salamafet Je m'installe Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 105 Karma: 226 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0 Merci pour l'info.

Je me demandais justement ce que j'avais entendu. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 818 Karma: 728 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 3 Qui est chaud pour remplacer le son par un prout ? La tête du tennisman est juste parfaite. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 818 Karma: 2562 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0

@UltimateByte

Qui est chaud pour remplacer le son par un prout ? La tête du tennisman est juste parfaite.



Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1562 Karma: 1096 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 2

@gazeleau

Nelson !

kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1804 Karma: 3017 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0

@vantage93

...En tout cas si on le sait pas, c'est dans une demi douzaine de journaux. (puis, sur koreus )



Tu sais dès qu'il arrive quelques choses à Paris...

NeZeiQei Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2020 Envois: 18 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0 C'est Nelson MoinFort qui à péter Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 334 Karma: 279 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0



- Tu sais ce qui t'attend ?



A la prince of tennis



C'est quoi ce regard étrange, on dirait que le mec lui dit- Tu sais ce qui t'attend ?A la prince of tennis dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2348 Karma: 5302 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 0 le mur du son , ça dépasse l'entendement ! Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 916 Karma: 138 Re: Un avion passe le mur du son pendant un match de Rola... 1



Oui c'est assez fou mais c'est parce qu'ils ne sont pas habitués.



Je l'ai entendu à midi et c'est vrai que ça surprends toujours quant ça n'arrive quasi jamais.



Mais pour avoir grandi dans le sud près de Toulouse, les bangs supersoniques étaient fréquents donc les gens paniquaient pas.



Enfin du moins avant AZF.



Mais justement le bang supersonique est assez différent d'une explosion type AZF, c'est beaucoup plus sec et furtif alors qu'un explosion ça roule un peu plus.



