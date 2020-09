Vidéo : Un homme fait du stand up paddle avec un tronc d'arbre Posté par Skwatek

Un homme descend une rivière en étant debout sur un tronc d'arbre.







Vidéo (15s) : Stand up paddle avec un tronc d'arbre





Perso, j'ai déjà eut du mal sur un Paddle beaucoup plus large.

Imhotep !



Perso, j'ai déjà eut du mal sur un Paddle beaucoup plus large.



Comment il gère papy !

Si quelqu'un a plus d'infos..

#qqoqcp

Et pas tout jeune, respect !

Ca ressemble déjà plus à du vrai stand-up paddle que les instagrameuse au milieux d'une flaque sur un planche à voile avec un aviron.

J'aimerai quand même savoir comment çà se termine ?!

La légende raconte qu'on a jamais revu cette vieille branche.

Le log driving est une vieille méthode de transportation des troncs d'arbres pour les amener aux scieries en utilisant le courant des rivières, je pense que c'était le métier du monsieur, ou alors il est juste ultra doué.

Sa femme l'attend 15 km plus haut de l'autre côté de la rive...